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Путін не проти, щоб жителі ОРДЛО отримували пенсії і в Росії, і в Україні

"Це для нас не є чимось критичним, що може поставити під питання виконання наших зобов'язань перед російськими пенсіонерами. Такого точно не буде, навіть близько не стоїть"
Президент РФ Володимир Путін допускає, що пенсіонери з ОРДЛО, які отримають російське громадянство за спрощеною процедурою, можуть отримувати пенсії і в Україні, і в Росії.
Путін не проти, щоб жителі ОРДЛО отримували пенсії і в Росії, і в Україні Фото: reuters.com

"Щодо можливості отримання пенсії і у нас, і на Україні. Ну, теоретично це можливо. Ви знаєте, який середній рівень пенсії по старості на Україні? Майже втричі менший, ніж у Росії. У всякому разі, те, що ми бачимо з відкритих джерел. Тому якщо вже хтось там отримає ще й українську пенсію - ну, дай боже. У російських рублях це 6 тисяч", - сказав Путін, інформує УП.

При цьому, на його думку, російські пенсіонери не будуть вважати це несправедливістю.

"Якщо мати на увазі, що люди ще живуть під кулями, і у них снаряди вибухають час від часу в городах, то я думаю, що і наші пенсіонери, багато з яких ще пам'ятають роки Великої Вітчизняної війни, розуміючи, в яких умовах живуть сьогодні люди, не думатимуть, що в даному випадку ми маємо справу з якоюсь соціальною несправедливістю. А людей потрібно підтримати", - сказав президент РФ.

При цьому він підкреслив, що виплати жителям ОРДЛО не вплинуть на соціальні виплати громадянам РФ.

"Це для нас не є чимось критичним, що може поставити під питання виконання наших зобов'язань перед російськими пенсіонерами. Такого точно не буде, навіть близько не стоїть", - запевнив Путін.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою всім українцям, а не лише жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.

Постійне представництво України при ООН звернулося до Ради Безпеки ООН щодо указу Путіна про спрощення видачі російських паспортів на тимчасово окупованому Донбасі.

Постійний представник України при ООН звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря А.Гутерріша та держав-членів ООН та поінформував їх про позицію України.

Заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони України Сергій Кривонос не виключив, що РНБО може зібратися після засідання Ради Безпеки ООН.

 
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27 04 2019 14:29
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