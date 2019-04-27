Путін не проти, щоб жителі ОРДЛО отримували пенсії і в Росії, і в Україні

"Це для нас не є чимось критичним, що може поставити під питання виконання наших зобов'язань перед російськими пенсіонерами. Такого точно не буде, навіть близько не стоїть"

Президент РФ Володимир Путін допускає, що пенсіонери з ОРДЛО, які отримають російське громадянство за спрощеною процедурою, можуть отримувати пенсії і в Україні, і в Росії.

"Щодо можливості отримання пенсії і у нас, і на Україні. Ну, теоретично це можливо. Ви знаєте, який середній рівень пенсії по старості на Україні? Майже втричі менший, ніж у Росії. У всякому разі, те, що ми бачимо з відкритих джерел. Тому якщо вже хтось там отримає ще й українську пенсію - ну, дай боже. У російських рублях це 6 тисяч", - сказав Путін, інформує УП.

При цьому, на його думку, російські пенсіонери не будуть вважати це несправедливістю.

"Якщо мати на увазі, що люди ще живуть під кулями, і у них снаряди вибухають час від часу в городах, то я думаю, що і наші пенсіонери, багато з яких ще пам'ятають роки Великої Вітчизняної війни, розуміючи, в яких умовах живуть сьогодні люди, не думатимуть, що в даному випадку ми маємо справу з якоюсь соціальною несправедливістю. А людей потрібно підтримати", - сказав президент РФ.

При цьому він підкреслив, що виплати жителям ОРДЛО не вплинуть на соціальні виплати громадянам РФ.

"Це для нас не є чимось критичним, що може поставити під питання виконання наших зобов'язань перед російськими пенсіонерами. Такого точно не буде, навіть близько не стоїть", - запевнив Путін.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою всім українцям, а не лише жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.

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