Відтепер в Молдові державна мова румунська – закон набув чинності

Сьогодні в офіційному моніторі Молдови опублікували закон про зміну назви "молдовська" на "румунська мова" у Конституції Молдови та інших державних законах.

Тобто, закон набрав чинності.

Передає NewsMaker.

Парламент минулого тижня схвалив у другому читанні законопроєкт, запропонований фракцією партії Дія та солідарність, згідно з яким назву державної мови в Конституції та всіх інших законах змінять з "молдовської" на "румунську".

Відповідно до проєкту закону, словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі необхідно замінити словосполученням "румунська мова".

Також у частині 1 статті 13 Конституції пропонується визнати застарілим текст, що функціонує на основі латинської графіки.

Днями стало відомо, що Молдова відновила закупівлю газу у російського "Газпрому".