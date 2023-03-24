Матеріали:
Теми:

Відтепер в Молдові державна мова румунська – закон набув чинності

24 березня 2023, 17:03
Відтепер в Молдові державна мова румунська – закон набув чинності
Фото: cotidianul.ro
Сьогодні в офіційному моніторі Молдови опублікували закон про зміну назви "молдовська" на "румунська мова" у Конституції Молдови та інших державних законах.

Тобто, закон набрав чинності.

Передає NewsMaker.

Парламент минулого тижня схвалив у другому читанні законопроєкт, запропонований фракцією партії Дія та солідарність, згідно з яким назву державної мови в Конституції та всіх інших законах змінять з "молдовської" на "румунську".

Відповідно до проєкту закону, словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі необхідно замінити словосполученням "румунська мова".

Також у частині 1 статті 13 Конституції пропонується визнати застарілим текст, що функціонує на основі латинської графіки.

Днями стало відомо, що Молдова відновила закупівлю газу у російського "Газпрому".

Молдоварумунська мова

Останні матеріали

Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Політика
Китай хоче трансформувати світоустрій під себе. Але Пекін не цікавить світ з цінностями свободи та правами людини – The Economist
Переклад iPress – 24 березня 2023, 10:12
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Політика
Сі вбиває клин між ЄС та США. Політика ЄС щодо Китаю визначатиме трансатлантичні відносини – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 березня 2023, 17:25
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Республіканський апокаліпсіс. США повернуться до світу, який існував до Перл-Харбору, ігноруючи Гітлера-путіна – Макс Бут
Переклад iPress – 23 березня 2023, 13:05
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Політика
Україна наносить продумані удари по російському тилу. Надходження ЗРК Patriot та SAMP/T прискорюється – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 23 березня 2023, 09:47
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Політика
Проміжні підсумки російсько-китайської дружби. Новий світовий порядок, оформлення васалітету росії і слабкість Заходу
Переклад iPress – 22 березня 2023, 16:48
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Політика
Два шляхи, як виключити росію з Ради Безпеки ООН. Єдиним, з ким путін зможе говорити, має стати Гаазький трибунал – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 22 березня 2023, 12:26
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється