Virgin Galactic провела шосте успішне випробування польоту в космос

Літак VSS Unity спершу підняли за допомогою материнського корабля VMS Eve на висоту близько 89 кілометрів, після чого він від’єднався й продовжив політ самостійно

Компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона в суботу, 22 травня, успішно здійснила перший випробувальний суборбітальний космічний політ із трьох запланованих у 2021 році.

До кінця року компанія планує отримати дозвіл на комерційні польоти у США, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Virgin Galactic.

Літак VSS Unity спершу підняли за допомогою материнського корабля VMS Eve на висоту близько 89 кілометрів, після чого він від’єднався й продовжив політ самостійно. Кожним з апаратів керували два пілоти - один із них став першим, хто літав до космосу в трьох різних штатах США.

VSS Unity зміг розвинути швидкість у 3 Махи (3675.13 кілометрів за годину) й успішно приземлитися в космопорту Америка, що в штаті Нью-Мехіко. Це був загалом шостий успішний політ цього апарата в космос із 2016 року, але перший із трьох, які мають дозволити Virgin Galactic проводити комерційні польоти.

Зокрема, компанія зібрала дані, необхідні для отримання ліцензії на проведення комерційних польотів у Федерального авіаційного агентства США. Йдеться, зокрема, про підтвердження того, що недоліки, які завадили успішному польоту в грудні 2020 року, були усунені.

За найоптимістичнішим сценарієм Virgin Galactic зможе провести перший комерційний політ уже наприкінці 2021 року, зазначає BBC. Охочих уже понад 600 людей - зокрема американський співак Джастін Бібер та актор Леонардо Ді Капріо, які забронювали квитки за 250 тисяч доларів.