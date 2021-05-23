ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона в суботу, 22 травня, успішно здійснила перший випробувальний суборбітальний космічний політ із трьох запланованих у 2021 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Virgin Galactic провела шосте успішне випробування польоту в космос
Літак VSS Unity спершу підняли за допомогою материнського корабля VMS Eve на висоту близько 89 кілометрів, після чого він від’єднався й продовжив політ самостійно
Фото: Ukrinform
До кінця року компанія планує отримати дозвіл на комерційні польоти у США, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Virgin Galactic.
Літак VSS Unity спершу підняли за допомогою материнського корабля VMS Eve на висоту близько 89 кілометрів, після чого він від’єднався й продовжив політ самостійно. Кожним з апаратів керували два пілоти - один із них став першим, хто літав до космосу в трьох різних штатах США.
VSS Unity зміг розвинути швидкість у 3 Махи (3675.13 кілометрів за годину) й успішно приземлитися в космопорту Америка, що в штаті Нью-Мехіко. Це був загалом шостий успішний політ цього апарата в космос із 2016 року, але перший із трьох, які мають дозволити Virgin Galactic проводити комерційні польоти.
Зокрема, компанія зібрала дані, необхідні для отримання ліцензії на проведення комерційних польотів у Федерального авіаційного агентства США. Йдеться, зокрема, про підтвердження того, що недоліки, які завадили успішному польоту в грудні 2020 року, були усунені.
За найоптимістичнішим сценарієм Virgin Galactic зможе провести перший комерційний політ уже наприкінці 2021 року, зазначає BBC. Охочих уже понад 600 людей - зокрема американський співак Джастін Бібер та актор Леонардо Ді Капріо, які забронювали квитки за 250 тисяч доларів.
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23 05 2021 15:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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