Virgin Galactic відклала тестовий запуск свого корабля через карантин
Спочатку планувалося, що запуск відбудеться у проміжок часу з 19 до 23 листопада, проте через обмеження щодо коронавірусу компанія вирішила відтермінувати запуск VSS Unity, повідомляє "Укрінформ".
Virgin Galactic згодом повідомить дату вже третього тестового польоту.
Зазначається, що суборбітальний корабель вже двічі був у космосі під час попередніх тестових польотів, які були запущені з космодрому у Каліфорнії, у грудні 2018 року й лютому 2019 року.
Однак, третій запуск повинен відбутися на космодромі у Нью-Мексико.
Virgin Orbit - компанія в рамках групи Virgin, заснованої британським мільярдером Річардом Бренсоном, яка планує надавати послуги запуску малих супутників.
Компанія була створена у 2017 році для розробки ракети-носія LauncherOne, яка має запускатися з літака-носія Cosmic Girl, що раніше був проєктом Virgin Galactic.
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