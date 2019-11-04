"Віртуальний кандидат": Порошенко порівняв кампанію Зеленського з фільмом Еквілібріум
За словами Президента, наразі в Україні абсолютно унікальна виборча ситуація.
"Кампанію, яка проводиться. І я про це хочу поговорити дуже відверто. Віртуальний кандидат звертається до всіх з постановочними, завченими словами і репліками. Виключно звернення з екранів телевізорів і смартфонів", - сказав на 12-му київському безпековому форумі, інформує "Українська правда".
"Це дуже нагадує фільм "Еквілібріум". Там, в уявному місті мешканці можуть бачити свого лідера лише на величезних екранах. І всі емоції і будь-який порив до дії і свободи - придушується", - розповів він.
"Розв'язка дуже неочікувана - ніякого "лідера" насправді не існує. Існує лише його телевізійний образ, за яким ховається група людей з цинічними інтересами", - сказав президент, додавши, що наразі багато, хто очікує на нову серію "Еквілібріума", за яскравим світлом софітів, але у реальному світі.
При цьому Порошенко наголосив, що рано чи пізно софіти згаснуть, а реальність залишиться.
Довідка: Події фільму "Еквілібріум" розвиваються у футуристичному та похмурому місті-державі Лібрія.
За сюжетом, Третя світова війна спустошила планету й міркування про те, що людство, швидше за все, не переживе Четвертої, спонукали лідерів світу створити суспільство, вільне від конфліктів. Для цього вирішується звільнити людей від будь-яких емоцій.
Лібрія регулюється радою Тетраграматону, яку очолює самітник відомий як "Батько". Він ні з ким не взаємодіє за межами владущої ради, але його "образ всюдисущого" наявний по всьому місту, перетворюючи його в сильний культ особистості.
Рада Тетраграматону прагне створити ідентичне життя для всіх лібрійців і використовує поліцію державного апарату для забезпечення єдності та відповідності.
Нагадаємо, за кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 71,4% українців серед тих, хто збирається прийти на вибори 21 квітня, за чинного главу держави Петра Порошенка - 28,4%, свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Зазначимо, що андидат у президенти, актор Володимир Зеленський відмовився брати участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня.
Також у штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського пропонують провести дебати перед другим туром виборів у форматі телемосту.
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