Вісім людей віддали голос за Надію Савченко на виборах до парламенту
Примітно, що її сестра Віра теж балотувалася на Донеччині в окрузі №45. Її результат – 3,95% (538 голосів "за"), йдеться в "УП".
В цьому окрузі переміг уродженець Дагестану, висуванець "Опозиційного блоку" генеральний директор, ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" Муса Магомедов.
На виборах до Верховної Ради в окрузі № 51 на Донеччині перемагає безпартійний пенсіонер, самовисуванець Олександр Ковальов.
Про це свідчать дані ЦВК, яка опрацювала 100% протоколів за цим округом.
Ковальов набрав 33,03% (це 220 голосів виборців). Його найближчий конкурент, самовисуванець, керівник Військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Володимир Весьолкін отримав 18,61%.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія опрацювала 46,22% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу на позачергових виборах до Верховної Ради.
За результатами підрахунку голосів, партія "Слуга народу" набрала — 42,35%, "Опозиційна платформа - За життя" — 12,80%, "Європейська солідарність" - 8,70%, "Батьківщина" - 8,05%, "Голос" - 6,43%.
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