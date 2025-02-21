Віцепрезидент США розкритикував Зеленського за реакцію на слова Трампа

Якщо українському лідерові щось не сподобалося, він повинен був просто подзвонити та сказати про це, зауважує віцепрезидент.

Попри те, що саме американський президент Дональд Трамп виступив з критикою свого українського колеги Володимира Зеленського, віцепрезидент Джей Ді Венс вважає його реакцію тупою.

У коментарі для подкасту Benny Show він зауважив, що якщо українському лідерові щось не сподобалося, він повинен був просто зателефонувати та розповісти про це.

"Країна Зеленського не існувала б без щедрості США. Скажіть спасибі, — сказав Венс. — Якщо ви не погоджуєтесь з Трампом, подзвоніть йому, а не їдьте в медіатур Європою, де лаєте Трампа на публіці. Це образливо і тупо".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.

Зеленський, у свою чергу, вважає, що закінчення війни, яке пропонує Трамп, нагадує вимоги росії. Республіканці з Вашингтона припускають, що Трамп може мати на меті план мирних переговорів із путіним, і що його жорстка риторика стосовно України може бути способом змусити Європу більше вкладатися в безпеку України.