Війна в Україні залишається для німців політичною темою №1

Війна в Україні залишається для німців головною із проблем, які слід вирішувати уряду ФРН.

Про це свідчать результати репрезентативного соцопитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD та газети Die Welt.

Війну в Україні визнали найважливішою на даний момент політичною проблемою 24 відсотки опитаних. Це на 13 процентних пунктів менше, ніж у ході останнього аналогічного дослідження, яке проводилося у червні 2022 року.

Водночас, більше половини респондентів (52%) заявили, що вважають недостатніми дипломатичні зусилля уряду ФРН щодо врегулювання кризи, пов'язаної з війною росії проти України. Достатніми ці зусилля вважають 34% опитаних (у червні – 31%), а "навіть надто далекосяжними" – 4% (без змін).

Ставлення німців до постачання зброї Києву

Судячи з результатів опитування, лише 32% жителів ФРН вважають, що війна в Україні завершиться 2023 року. Більшість (58%) дотримуються іншої думки. Така тенденція простежується серед прихильників усіх без винятку великих політичних партій Німеччини.

Зазначається, що за минулі місяці у Німеччині зросла частка тих, хто вважає обсяг постачання озброєнь в Україну недостатнім. Зараз таку думку поділяють 25% респондентів (приріст – 4 відсоткові пункти). Частка прихильників скорочення обсягів таких поставок, навпаки, скоротилася – на 4 відсоткові пункти, до 26%. Тим часом найістотнішу частину опитаних склали ті, хто розцінює нинішній обсяг постачання озброєнь Україні як достатній (41 відсоток).

Ставлення німців до санкцій

Щодо сприйняття жителями Німеччини санкцій проти росії, то частка задоволених їхнім обсягом учасників опитування склала 35% (у червні – 31%). Стільки ж респондентів висловили думку, що санкції є недостатніми (у червні – 37%). Частка тих, хто вважає штрафні заходи надмірними, скоротилася до 19% (у червні – 23%).

Опитування проводилося з 2 по 4 січня 2023 року телефоном та шляхом онлайн-інтерв'ю, у ньому брали участь 1314 респондентів.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні батарею ППО Patriot. Також ФРН планує надати Україні додаткові САУ Gepard.