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ПОЛІТИКА

Війна закінчиться, коли Україна виграє війну – німецький генерал

05 лютого 2024, 12:44
Війна закінчиться, коли Україна виграє війну – німецький генерал
Колаж "Сегодня"
Генерал пояснив, що налаштований оптимістично, оскільки впевнений у тому, чого українські збройні сили можуть досягти.

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спецштаб України в Міністерстві оборони Німеччини та координує підтримку Києва, вважає, що українські військові здатні завершити війну, завдавши росії поразки на полі бою.

Про це він розповів у інтерв’ю RND.

У відповідь на запитання, коли завершиться повномасштабна російсько-українська війна, що триває вже майже два роки, Фройдінг сказав: "Вона закінчиться, коли Україна виграє війну".

Генерал пояснив, що налаштований оптимістично, оскільки впевнений у тому, чого українські збройні сили можуть досягти.

"Тому що ми впевнені в цінності нашої підтримки, і тому що ми впевнені в єдності партнерів України, які мають волю до наполегливості, щоб досягти результату, якого ми всі хочемо", – додав також Фройдінг.

Водночас він сказав, що не прикрашатиме ситуацію з постачанням боєприпасів Україні з боку ЄС та затримкою схвалення допомоги з боку США.

"Однак не лише цифри тут відіграють роль. Більшість систем, які зараз використовує Україна, набагато точніші за своєю ефективністю, ніж російські. Це також означає, що вам потрібно менше боєприпасів. І лише з Німеччини цього року ми, мабуть, зможемо збільшити поставки артилерійських боєприпасів більш ніж удвічі", – пояснив генерал.

"Тим не менш, постачання боєприпасів залишається центральним питанням підтримки Заходу", – додав він.

Фройдінг також вважає, що Україні потрібна мобілізація для заповнення втрат на полі бою та відновлення бойових підрозділів.

генералвійна в України

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