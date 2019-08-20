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Війська Асада за підтримки Росії захопили стратегічно важливе місто Хан-Шейхун

Місто розташоване на ключовій сирійській трасі
Сирійські опозиційні сили у вівторок, 20 серпня, залишили місто Хан-Шейхун у провінції Ідліб.
Війська Асада за підтримки Росії захопили стратегічно важливе місто Хан-Шейхун Російський солдат в Сирії. Фото: Reuters

Хан-Шейхун утримували бійці джихадистського угруповання "Хаят Тахрір Аш-Шам", у заяві якого йдеться про "передислокацію" сил. Базований у Британії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR) також повідомив про перехід Хан-Шейхуна під контроль урядових військ, інформує BBC.

Хан-Шейхун розташований на дорозі М-5, головній економічній магістралі Сирії, яка пов'язує Дамаск із Хомсом і Алеппо і північ країни з півднем. Головна мета наступу урядових військ - контроль над цією дорогою по всій її довжині.

З тих самих причин захоплення Хан-Шейхуна допоможе відрізати шляхи постачання опозиції. Втрата Хан-Шейхуна стане ударом по репутації "Хаят Тахрір Аль-Шама" - коаліції джихадистів і повстанців, яка контролює Ідліб. Її ядро становлять бойовики "Фронту Нусра", колишнього відділення "Аль-Каїди" в Сирії.

Ідліб - остання провінція в Сирії, яка перебуває під контролем сил, опозиційних президентові Сирії Башару Асаду. Серед них - десятки тисяч озброєних ісламістів з радикальних угруповань.

Нагадаємо, що на днях в результаті авіаударів ВКС Росії по одному з сіл в ідлібській зоні деескалації загинули 13 мирних осіб, ще 20 отримали поранення.

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