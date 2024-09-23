Війська рф просунулися в Харківській області – розвідка Британії

Але українські підкріплення, міські райони та оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування росії.

Основним напрямом наступу армії рф залишається Покровське в Донецькій області, але росіяни наступають і в Харківській області.

Про це Міністерство оборони Великої Британії написало у щоденному огляді в соцмережі X (Twitter).

"В північно-східній Харківській області російські війська просунулися на захід від села Піщане. Тепер вони займають невеликий виступ за 3,5 км від річки Оскіл", - йдеться в дописі.

В розвідці додали, що ймовірно, російські війська прагнуть досягти східного берега річки Оскіл, щоб використовувати його як природний оборонний бар'єр і створити умови для майбутніх операцій.

Британські військові вважають, що головні зусилля російських військ, як і раніше, зосереджені на Покровську на сході України. Росія, швидше за все, зайняла міста Гродівка, на схід від Покровська, та українці, на південь від міста.

російські війська залишаються приблизно за 8 км від Покровська.

"Українські підкріплення, міські райони та українська оборона, ймовірно, сприяли уповільненню просування росії по осі минулого тижня", - підсумували в Міноборони Британії.

Сьогодні, 23 вересня, стало відомо, що українські десантники здійснили ще один прорив кордону з росією.