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Військовий облік для жінок відклали на рік
Міністерство оборони відтермінувало взяття жінок на військових облік на рік, до 1 жовтня 2023 року.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в Telegram.
Вона підкреслила, що жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.
"Разом з тим, розуміючи, що законотворчий процес є тривалим, паралельно Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков", - написала Маляр.
При цьому вона нагадала, що норма про обов’язкову постановку жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік регулюється саме законом.
"Цей наказ не змінює норм чинного законодавства, але він дозволить Комітету, а потім і парламенту в цілому, доопрацювати і внести зміни до законодавства, аби врегулювати це питання", - пояснила Маляр, зазначивши, що Міноборони в межах повноважень може лише відтермінувати строки.
"Тож, ще на рік - до 01 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним", - зазначила Маляр.
За її словами, робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується, але після прийняття відповідних змін до законодавства щодо виключно добровільного взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.
"Наразі в парламенті на рівні профільного комітету Верховної ради доопрацьовується проект Закону "Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", - підкреслила Маляр.
Вона додала і заяву Генштабу, який запевнив, що досвід розгортання всіх військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.
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