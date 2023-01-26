Візит прем’єр-міністра Японії до Києва стикається з проблемами безпеки – JT

Можливий візит прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди до Києва зіткнувся з проблемами, пов’язаними з безпекою та труднощами із збереженням маршруту та розкладу поїздки в таємниці.

Про це повідомляє видання The Japan Times з посиланням на високопоставленого чиновника японського МЗС.

Видання зазначає, що Кісіда хотів відвідати Київ в ідеалі у лютому, через рік після початку російського вторгнення в Україну, і не пізніше саміту G7, проведення якого заплановане у травні в японському місті Хіросіма. Кісіда планував цей візит до саміту, адже підтримка України буде його головною темою. Проте, як зазначає видання, "це питання є головним болем для відповідних урядовців".

"Візит до країни, якій загрожує російська ядерна атака, був би гарною можливістю для Кісіди посилити імпульс ядерного роззброєння напередодні саміту в Хіросімі", – сказано у публікації.

Якщо візит все ж буде заплановано, Кісіда поїде до Києва наземним транспортом після перельоту, наприклад, до Польщі на борту японського урядового літака. Це викликає занепокоєння у його служби безпеки, адже "Україна отримує з повітря шквал ракет і безпілотників".

Видання також зазначає, що президент України Володимир Зеленський у грудні відвідав США, таємно сівши з Києва нічним поїздом до Перемишля, а вже в аеропорту неподалік на нього чекав військовий літак США. Однак для Кісіди здійснити таємну подорож надзвичайно важко, адже зазвичай прем'єр-міністр отримує дозвіл парламенту на виїзд за кордон.

Проблеми служба безпеки японського прем’єра вбачає і в тому, що літаки під час польоту видають розпізнавальні сигнали, а також у тому, що його охорона не має правових підстав для виконання завдань за кордоном.

Раніше повідомлялось, що українські сапери із Камбоджі прибули до Японії на тренування.