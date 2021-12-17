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Вклади фізосіб у банках цьогоріч збільшились на 21,8 мільярда

За січень - жовтень 2021 року вклади фізосіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збільшились на 21,8 млрд грн - до 629,4 млрд грн.
Вклади фізосіб у банках цьогоріч збільшились на 21,8 мільярда Фото: з вільних джерел

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"За 10 місяців 2021 року вклади фізосіб збільшились на 21,8 млрд грн (+3,6%) та станом на 01.11.2021 склали 629,4 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період 2020 року приріст суми вкладів у банках-учасниках Фонду склав 100,6 млрд грн (+21,2%)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в загальній сумі зростає частка вкладів у національній валюті, яка на 1 листопада 2021 року сягнула 61,3%. Для порівняння, станом на 1 листопада попереднього року цей показник був на рівні 57,5%.

У Фонді також зазначили, що темпи зростання вкладів, які перевищують гарантовану суму відшкодування (200 тис. грн), більші, ніж у вкладів у гарантованому діапазоні (від 10 грн до 200 тис. грн). За 10 місяців 2021 року сума вкладів понад гарантовану суму зросла на 18,5 млрд грн, у межах гарантованої суми - на 3,3 млрд грн.

"Як ми бачимо, банківська система пристосувалася до нових викликів, адаптувала бізнес-процеси та продемонструвала здатність розвиватися в умовах пандемії. Другий рік поспіль ми фіксуємо зростання депозитного портфеля банків-учасників Фонду, хоча цього року темпи приросту помітно пригальмували", - прокоментувала заступник директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

На її думку, уповільнення приросту депозитного портфеля пов'язане насамперед зі змінами умов карантинних обмежень.

"З іншого боку, ми спостерігаємо, що темпи зростання суми вкладів понад гарантовану суму значно перевищують зростання вкладів у межах гарантованої суми. Таким чином, підвищується актуальність прийняття Верховною Радою України у другому читанні законопроєкту №5542-1, яким, зокрема, передбачено поетапне збільшення максимальної суми гарантованого відшкодування - спочатку до 400 тис. грн, а з 1 січня 2023 року до 600 тис. грн", - додала Білай.

Як повідомляв Укрінформ, загальна сума вкладів фізичних осіб у банках - учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 жовтня 2021 року становила 627,6 млрд грн.

Нагадаємо, що Данило Гетманцев анонсував реєстрацію у парламенті до кінця 2021 року законопроекту про зниження оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, а також упровадження податку на виведений капітал (ПВК).

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17 12 2021 11:45
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