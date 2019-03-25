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Вкрали $24 млн: ГПУ повідомила про підозру екс-керівнику "Укрспецекспорту" Саламатіну

У 2010-2012 роках спільники привласнили та розтратили понад $23 млн
Генеральна прокуратура України повідомила про підозру колишнім керівникам ДК "Укрспецекспорт" у справі про привласнення і розтрату майна.
Вкрали $24 млн: ГПУ повідомила про підозру екс-керівнику "Укрспецекспорту" Саламатіну Дмитро Саламатін, Віктор Янукович. Фото: tsn.ua

Йдеться про 2010-2012 роки, коли підозрювані уклали угоду про співпрацю з іноземною компанією в ОАЕ для документального оформлення фіктивних господарських відносин і протиправного перерахування грошових коштів без виконання будь-яких робіт і послуг ДК "Укрспецекспорт" за зовнішньоекономічними контрактами. За цим контрактом підозрювані заволоділи грошовими коштами на суму 23,870 млн доларів США (190 млн грн на момент скоєння злочину).

Підозрювані переховуються від правоохоронців, вони були оголошені в розшук.

"У період реалізації злочинного плану щодо заволодіння зазначеними коштами, один з підозрюваних, колишній керівник ДК "Укрспецекспорт", був призначений на посаду керівника ДК "Укроборонпром", а надалі Міністром оборони України", - повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Йдеться про колишнього чиновника Дмитра Саламатіна.

Досудове розслідування ведеться за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Нагадаємо, за версією Генпрокуратури, умисні дії Саламатіна зі зриву контракту між Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова, держпідприємством "Антонов", СЗТФ "Прогрес" і Міністерством оборони Республіки Ірак на постачання, ремонт та обслуговування військової техніки завдали збитків на 560 млн доларів.

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25 03 2019 15:40
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