Влада Львова продовжує локдаун до 19 квітня Місто просить обласні лікарні поділитися ліжко-місцями для пацієнтів

У Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила термін дії посиленого карантину ще на тиждень - до 19 квітня.

Фото: Українська правда

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише "Громадське". Також комісія вирішила розгорнути 105 ліжок на базі міської дитячої клінічної лікарні для дітей з COVID-19. Також місто закупить чотири кисневі станції для "ковідних" лікарень. Окремо комісія ще вирішить, чи зможуть працювати літні тераси та непродовольчі ринки, а також формат навчання учнів початкових класів. Також комісія попросила обласну лікарню надати місту додаткові ліжко-місця для пацієнтів. Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.

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