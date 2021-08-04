CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила термін дії посиленого карантину ще на тиждень - до 19 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Влада Львова продовжує локдаун до 19 квітня
Місто просить обласні лікарні поділитися ліжко-місцями для пацієнтів
Фото: Українська правда
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, пише "Громадське".
Також комісія вирішила розгорнути 105 ліжок на базі міської дитячої клінічної лікарні для дітей з COVID-19. Також місто закупить чотири кисневі станції для "ковідних" лікарень.
Окремо комісія ще вирішить, чи зможуть працювати літні тераси та непродовольчі ринки, а також формат навчання учнів початкових класів. Також комісія попросила обласну лікарню надати місту додаткові ліжко-місця для пацієнтів.
Нагадаємо, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.
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