В Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 За добу одужало - 10 032 особи, летальних випадків - 464

8 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 803 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 383 883 особи, летальних випадків - 35 962.

Фото: Hubs.ua

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях. Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ - 1 886 випадків; Вінницька область - 604 випадки; Волинська область - 511 випадків; Дніпропетровська область - 1 005 випадків; Донецька область - 1 016 випадків; Житомирська область - 869 випадків; Закарпатська - 325 випадків; Запорізька область - 896 випадків; Івано-Франківська область - 274 випадки; Київська область - 976 випадків; Кіровоградська область - 217 випадків; Луганська область - 264 випадки; Львівська область - 1 255 випадків; Миколаївська область - 353 випадки; Одеська область - 1 142 випадки; Полтавська область - 738 випадків; Рівненська область - 733 випадки; Сумська область - 560 випадків; Тернопільська область - 796 випадків; Харківська область - 1 427 випадків; Херсонська область - 474 випадки; Хмельницька область - 1 158 випадків; Черкаська область - 822 випадки; Чернівецька область - 413 випадків; Чернігівська область - 705 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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