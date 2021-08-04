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В Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За добу одужало - 10 032 особи, летальних випадків - 464
8 квітня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 1 803 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них одужало - 1 383 883 особи, летальних випадків - 35 962.
В Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Hubs.ua

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ - 1 886 випадків;

Вінницька область - 604 випадки;

Волинська область - 511 випадків;

Дніпропетровська область - 1 005 випадків;

Донецька область - 1 016 випадків;

Житомирська область - 869 випадків;

Закарпатська - 325 випадків;

Запорізька область - 896 випадків;

Івано-Франківська область - 274 випадки;

Київська область - 976 випадків;

Кіровоградська область - 217 випадків;

Луганська область - 264 випадки;

Львівська область - 1 255 випадків;

Миколаївська область - 353 випадки;

Одеська область - 1 142 випадки;

Полтавська область - 738 випадків;

Рівненська область - 733 випадки;

Сумська область - 560 випадків;

Тернопільська область - 796 випадків;

Харківська область - 1 427 випадків;

Херсонська область - 474 випадки;

Хмельницька область - 1 158 випадків;

Черкаська область - 822 випадки;

Чернівецька область - 413 випадків;

Чернігівська область - 705 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

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08 04 2021 12:08
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