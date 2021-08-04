В Україні зафіксовано 19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ - 1 886 випадків;
Вінницька область - 604 випадки;
Волинська область - 511 випадків;
Дніпропетровська область - 1 005 випадків;
Донецька область - 1 016 випадків;
Житомирська область - 869 випадків;
Закарпатська - 325 випадків;
Запорізька область - 896 випадків;
Івано-Франківська область - 274 випадки;
Київська область - 976 випадків;
Кіровоградська область - 217 випадків;
Луганська область - 264 випадки;
Львівська область - 1 255 випадків;
Миколаївська область - 353 випадки;
Одеська область - 1 142 випадки;
Полтавська область - 738 випадків;
Рівненська область - 733 випадки;
Сумська область - 560 випадків;
Тернопільська область - 796 випадків;
Харківська область - 1 427 випадків;
Херсонська область - 474 випадки;
Хмельницька область - 1 158 випадків;
Черкаська область - 822 випадки;
Чернівецька область - 413 випадків;
Чернігівська область - 705 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Джерело: Офіційний Telegram-канал "Коронавірус_інфо"
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В Україну доставили першу партію вакцини від коронавірусу
- ФОТО У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу
- ВІДЕО Школи в двох областях повністю відкрилися для учнів
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
- Як штучний інтелект може допомогти у боротьбі зі стресом