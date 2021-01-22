Влада очікує у 2021 році економічного зростання Уряд також працює над реалізацією ініціативи прзидента щодо іпотеки для молоді під 7%

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань, які стоять на порядку денному перед українською владою у 2021 році, зокрема, на нараді заявили, що у 2021 році очікується економічне зростання.

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"Було наголошено на важливості голосування пріоритетних законів, спрямованих на виконання реформ, що сприятимуть макроекономічному зростанню", - зазначає "Економічна правда". "Окремо учасники наради зупинилися на підтримці представників бізнесу та населення. Значна частина зустрічі стосувалася економіки. Було зазначено, що у 2021-му очікується економічне зростання, також планується здійснити низку кроків та ініціатив задля узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд положень Угоди про асоціацію з ЄС. Важливим акцентом стала співпраця з міжнародними партнерами", - йдеться у повідомленні. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, уряд працює над реалізацією ініціативи прзидента щодо іпотеки для молоді під 7%. Нагадаємо, що реалізація Національної стратегії-2030 дасть змогу подвоїти ВВП України за 10 років

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