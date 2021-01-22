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Влада очікує у 2021 році економічного зростання

Уряд також працює над реалізацією ініціативи прзидента щодо іпотеки для молоді під 7%
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо пріоритетних питань, які стоять на порядку денному перед українською владою у 2021 році, зокрема, на нараді заявили, що у 2021 році очікується економічне зростання.
Влада очікує у 2021 році економічного зростання Фото: Інтерфакс

"Було наголошено на важливості голосування пріоритетних законів, спрямованих на виконання реформ, що сприятимуть макроекономічному зростанню",зазначає "Економічна правда".

"Окремо учасники наради зупинилися на підтримці представників бізнесу та населення. Значна частина зустрічі стосувалася економіки. Було зазначено, що у 2021-му очікується економічне зростання, також планується здійснити низку кроків та ініціатив задля узгодження вітчизняного законодавства з європейським, адже Україна планує перегляд положень Угоди про асоціацію з ЄС. Важливим акцентом стала співпраця з міжнародними партнерами", - йдеться у повідомленні.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, уряд працює над реалізацією ініціативи прзидента щодо іпотеки для молоді під 7%.

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22 01 2021 14:35
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