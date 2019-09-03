Внаслідок сутичок біля Адміністрації президента постраждали троє правоохоронців, - поліція

Біля Адміністрації президента між представниками організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" та правоохоронцями виникли сутички, постраждали двоє поліцейських та один нацгвардієць.

"У результаті сутички біля Адміністрації Презедента України постраждало двоє поліцейських і нацгвардієць. Одного правоохоронця з хімічним опіком очей госпіталізували, іншим надано медичну допомогу на місці", - повідомили в столичній поліції.

Cеред учасників акції серйозно ніхто не постраждав, затриманих також немає, заявив речник "Нацкорпусу" Роман Чернишев, повідомляє Hromadske.

"Якщо постраждалі і є, ми не будемо хлюпати носом і кричати про це, як це зараз роблять правоохоронні органи, які в повній амуніції, а в них виявляється хтось там постраждав", - сказав він.

Чернишев також пояснив причину виникнення сутичок. Він наголосив, що Банкова є вулицею, якою громадяни мають право вільно пересуватися, а правоохоронці перекрили її.

"Ви бачили, скільки там вишукувалося поліцейський, і не тільки поліцейських - тих самих "космонавтів". Ми забуваємо, що Банкова - це вулиця, а не приватна власність Порошенка. Вони її перекривають і не дають ходити. Їм (правоохоронцям - ред.) сказали, що це пішохідна вулиця, ми маємо право пройти до адміністративної будівлі чиновника (президента - ред.), який утримується на податки громадян. Захотіли пройти - почалася штовханина", - розповів речник Нацкорпусу.

Також Чернишев розповів, що "Нацкорпус" їде до Черкас, де з візитом перебуває президент Петро Порошенко. Націоналісти хочуть отримати від нього відповідь щодо притягнення до відповідальності винних у розкраданнях в оборонному секторі.

"Десятки автомобілів та автобусів з правоохоронцями вирушили з Києва в Черкаси, щоб не допустити нашої зустрічі з президентом Порошенком. Відповідні відео з довгими колонами транспорту силовиків, які слідують за нашими автівками, почали надходити від представників НК, які прямують у Черкаси. Крім того, поліція без жодних на те причин, масово зупиняє наші автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до будівлі Адміністрації президента в Києві прийшли учасники організацій "Національний корпус" і "Національні дружини" з вимогою взяти під варту та арештувати рахунки фігурантів розслідування щодо розкрадання в оборонці.