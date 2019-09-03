Під Адміністрацією президента "Нацкорпус" вимагає взяти під варту Гладковських

Учасники кричали "Разом і до кінця", "Слава Україні", ставили запитання "Коли сядуть Свинарчуки" (Гладковські) та тримали символіку своїх організацій, зазначає "РБК".

"У хід пішли вибухові пакети, димові шашки та сльозогінний газ", - додає видання.

"Нацкорпус", як зазначив на своїй сторінці, висуває 4 вимоги до президента.

Перша - взяти під варту та арештувати рахунки колишнього першого заступника секретаря РБНО Олега Гладковського, його сина Ігоря Гладковського, інших фігурантів розслідування - Віталія Жукова, Андрія Рогозу, керівництво Укроборонпрому, а також директорів "усіх державних підприємств, які були учасниками схеми, за вчинені ними злочини".



Фото: РБК



Фото: РБК



Фото: РБК

Друга - призначити винним у розкладанні щонайбільші терміни позбавлення волі, третя - оприлюднити матеріали проваджень щодо розкрадань в оборонці. Четверта - щотижневий звіт від генпрокура щодо стану розслідувань про розкладання в оборонці.

Близько 13:50 один з учасників акції повідомив, що Порошенко нині не знаходиться в будівлі, а поїхав до Черкас, та запропонував іншим учасникам поїхати автобусами до місця перебування президента.

Раніше Президент Петро Порошенко, 4 березня, підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря Ради нацбезпеки й оборони на час розслідування.