У Чехії відбувся найбільший антиурядовий протест із 2019 року

21 березня 2026, 20:55
У Чехії відбувся найбільший антиурядовий протест із 2019 року
фото: Reuters
Організатори протесту застерігають, що країна може піти шляхом Словаччини або Угорщини.
Десятки тисяч чехів у суботу, 21 березня, вийшли на найбільшу в країні антиурядову демонстрацію з 2019 року.
 
Про це передає Reuters.  
 
Учасники протестували проти скорочення оборонних витрат за прем’єр-міністра Андрея Бабіша та через побоювання, що його уряд може взяти під контроль публічні медіа. Люди почали збиратися за кілька годин до початку акції у центрі Праги, багато хто тримав прапори Чехії та Європейського Союзу. Організатори оцінили кількість учасників приблизно у 250 тисяч.
 
"Я тут, бо мені не байдуже майбутнє моєї країни. Мене обурює, що нинішній уряд намагається впливати на вільні й незалежні медіа, а свобода і демократія є найважливішими" — сказав 22-річний Томаш Халоупка. 
 
Бабіш і його популістська партія ANO повернулися до влади в грудні після чотирьох років в опозиції, сформувавши уряд разом із правими та ультраправими силами.
 
Організатори протесту — рух Milion Chvilek ("Мільйон моментів для демократії") — застерігають, що країна може піти шляхом Словаччини або Угорщини, які мають конфлікти з виконавчою владою ЄС через питання верховенства права.
 
"Ми не хочемо стати Угорщиною. Ми не хочемо йти шляхом Словаччини. Тож час прокинутися", — сказала вчителька Гана Маланікова. 
 
Критики також висловлюють занепокоєння змінами політики нового уряду. У лютому подібна акція на підтримку президента Петра Павела, який конфліктує з урядом Бабіша через призначення міністрів і оборонні витрати, зібрала до 90 тисяч людей.
 
Чехіяпротествійна в Україні

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
