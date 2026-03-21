У Чехії відбувся найбільший антиурядовий протест із 2019 року

Десятки тисяч чехів у суботу, 21 березня, вийшли на найбільшу в країні антиурядову демонстрацію з 2019 року.

Учасники протестували проти скорочення оборонних витрат за прем’єр-міністра Андрея Бабіша та через побоювання, що його уряд може взяти під контроль публічні медіа. Люди почали збиратися за кілька годин до початку акції у центрі Праги, багато хто тримав прапори Чехії та Європейського Союзу. Організатори оцінили кількість учасників приблизно у 250 тисяч.

"Я тут, бо мені не байдуже майбутнє моєї країни. Мене обурює, що нинішній уряд намагається впливати на вільні й незалежні медіа, а свобода і демократія є найважливішими" — сказав 22-річний Томаш Халоупка.

Бабіш і його популістська партія ANO повернулися до влади в грудні після чотирьох років в опозиції, сформувавши уряд разом із правими та ультраправими силами.

Організатори протесту — рух Milion Chvilek ("Мільйон моментів для демократії") — застерігають, що країна може піти шляхом Словаччини або Угорщини, які мають конфлікти з виконавчою владою ЄС через питання верховенства права.

"Ми не хочемо стати Угорщиною. Ми не хочемо йти шляхом Словаччини. Тож час прокинутися", — сказала вчителька Гана Маланікова.

Критики також висловлюють занепокоєння змінами політики нового уряду. У лютому подібна акція на підтримку президента Петра Павела, який конфліктує з урядом Бабіша через призначення міністрів і оборонні витрати, зібрала до 90 тисяч людей.