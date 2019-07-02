Волкер вимагає пустити російських спостерігачів на вибори в Україні
За його словами, участь російських спостерігачів у складі місії БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ) допоможе суспільному визнанню результатів виборів.
"Це нормально, якщо російські спостерігачі (поїдуть на вибори, - ред.), але під початком БДІПЛ. Жодних ігор. Україні необхідно довіряти своїм власним демократичним інститутам", - написав Волкер у своєму мікроблозі Twitter.
Він також підкреслив, що в іншому випадку виникнуть підстави поставити вибори під сумнів.
Нагадаємо, що місія зі спостереження за виборами від бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) розпочала роботу в Україні.
Зазначимо, що президент України Петро Порошенко заявив, що віддасть наказ Державній прикордонній службі України не пускати спостерігачів від РФ на президентські вибори 2019 року.
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