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Волкер вимагає пустити російських спостерігачів на вибори в Україні

За його словами, участь російських спостерігачів у складі місії БДІПЛ допоможе суспільному визнанню результатів виборів
Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вимагає від української сторони допустити російських спостерігачів на президентські вибори.
Волкер вимагає пустити російських спостерігачів на вибори в Україні Фото: dw.com

За його словами, участь російських спостерігачів у складі місії БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини при ОБСЄ) допоможе суспільному визнанню результатів виборів.

"Це нормально, якщо російські спостерігачі (поїдуть на вибори, - ред.), але під початком БДІПЛ. Жодних ігор. Україні необхідно довіряти своїм власним демократичним інститутам", - написав Волкер у своєму мікроблозі Twitter.

Він також підкреслив, що в іншому випадку виникнуть підстави поставити вибори під сумнів.

Нагадаємо, що місія зі спостереження за виборами від бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) розпочала роботу в Україні.

Зазначимо, що президент України Петро Порошенко заявив, що віддасть наказ Державній прикордонній службі України не пускати спостерігачів від РФ на президентські вибори 2019 року.

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07 02 2019 10:57
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