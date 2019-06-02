В Україні почали роботу спостерігачі за виборами від ОБСЄ

“Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ розмістило свою місію зі спостереження за президентськими виборами в Україні 31 березня 2019 року"

Місія зі спостереження за виборами від бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) розпочала роботу в Україні.

Про це сказав голова місії БДІПЛ зі спостереження за виборами, посол Пітер Тейлер під час прес-конференції, повідомляє "Укрінформ".

“Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ розмістило свою місію зі спостереження за президентськими виборами в Україні 31 березня 2019 року. Ця місія працюватиме в Україні у відповідь на офіційне запрошення Міністерства закордонних справ України. Формат цієї місії відповідає висновкам і рекомендаціям попередньої місії з оцінки потреб, яка працювала в Україні з 20 до 23 листопада минулого року”, - зазначив Тейлер.

Він зауважив, що члени місії розпочали роботу 5 лютого, а 6 вже мали зустрічі у Міністерстві закордонних справ України та Центральній виборчій комісії.

“Основна команда, яку ми сьогодні тут представляємо, складається із 17 фахівців, які приїхали з 13 країн-учасниць ОБСЄ. Ця команда базуватиметься в Києві. Хоча ми є громадянами 13 країн, ми не представляємо в місії свої країни, а ОБСЄ. Ми маємо відповідний мандат і діємо відповідно до правил етичної поведінки”, - наголосив Тейлер.

Він також повідомив, що наступного понеділка очікується прибуття довготермінових спостерігачів, яким проведуть детальний інструктаж, після чого відправлять по всій країні працювати в команди або парами.

“За кілька днів до виборів приєднається велика команда короткострокових спостерігачів, які також працюватимуть на всій території України. Їхня головна мета - стежити за перебігом голосування у день виборів”, - розповів Тейлер.

Також, зазначив він, перед днем виборів до місії приєднається група парламентаріїв, які представляють парламентську асамблею ОБСЄ і Парламентську Асамблею Ради Європи. Точна кількість очікуваних парламентаріїв невідома.

“Ми надали Україні імена 92 кандидатів на довготермінове спостереження за виборами. Цей перелік 92 кандидатів БДІПЛ надіслало до МЗС”, - повідомив Тейлер.

Водночас він додав, що місія з оцінки потреб рекомендувала залучити до місії зі спостереження за виборами 750 короткострокових спостерігачів.

Як повідомив голова місії БДІПЛ зі спостереження за виборами, під час роботи місія підготує попередній варіант звіту про хід виборів в Україні, а наступного дня після виборів - 1 квітня, зробить офіційну заяву про результати роботи місії та попередні висновки.

Тейлер наголосив, що місія залишиться в Україні після виборів на певний час, “щоб спостерігатиме за поствиборчою ситуацією”.

“За 8 тижнів після дня голосування місія створить остаточний звіт, в якому буде надано рекомендації. Цей звіт буде надіслано українській владі для розгляду та висновків”, - додав Тейлер.

Він наголосив, що місію цікавить не результат виборів, а їхній перебіг, спостереження за тим, аби всі виборчі процедури були прозорими, чесними та відповідали вимогам законодавства.

“Ми знаємо, що в Україні працює спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, в Україні працює офіс координатора проектів ОБСЄ, і хоча всі ми походимо з однієї організації, ми маємо чітко визначений окремий мандат. Місія є абсолютно незалежна від будь-якого представництва ОБСЄ в Україні”, - наголосив Тейлер.

Нагадаємо, що у виборах президента України-2019 готові взяти участь близько 80% українців, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" у січні.