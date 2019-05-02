Порошенко: Віддам наказ прикордонникам не пускати спостерігачів від Росії в Україну
"Я, як президент України, віддам наказ, як верховний головнокомандувач, Держприкордонслужбі України не пустити (спостерігачів від Росії - ред.). І гарантую вам і українському народу, що наказ верховного головнокомандуючого буде виконаний", - підкреслив Порошенко в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".
Президент заявив, що РФ буде намагатися вплинути на волевиявлення громадян України, але їй це не вдасться.
"Він (президент РФ Володимир Путін - ред.) вважає, що буде набагато дешевше підірвати стабільність України зсередини і забезпечити свій вплив на волевиявлення українських громадян і через механізми медійної підтримки, і через механізми фінансового втручання, і через організаційні методи, через п'яту колону.
І на церкву були свої плани. Ми не дамо цього зробити, так як ми не дали цього зробити в травні 2014 року, як не дали цього зробити в жовтні 2014-го. Ми тоді були значно слабшими, і ми не дамо цього зробити зараз. Ми захистимо Україну" , - заявив він.
"Вибори повинні бути вільними і справедливими. Вибір людей повинен бути захищений. Україна повинна в цих президентських і парламентських виборах пройти тест на демократію", - підкреслив глава держави.
Порошенко зазначив, що найвищою оцінкою його роботи, як президента і верховного головнокомандувача, була заява Путіна, що "вони будуть раді будь-якому кандидату, крім Порошенко".
"Не дочекаєтесь", - додав він.
Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.
Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.
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