Порошенко: Віддам наказ прикордонникам не пускати спостерігачів від Росії в Україну

"Гарантую вам і українському народу, що наказ верховного головнокомандуючого буде виконаний"

Президент України Петро Порошенко заявив, що віддасть наказ Державній прикордонній службі України не пускати спостерігачів від РФ на президентські вибори 2019 року.

"Я, як президент України, віддам наказ, як верховний головнокомандувач, Держприкордонслужбі України не пустити (спостерігачів від Росії - ред.). І гарантую вам і українському народу, що наказ верховного головнокомандуючого буде виконаний", - підкреслив Порошенко в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

Президент заявив, що РФ буде намагатися вплинути на волевиявлення громадян України, але їй це не вдасться.

"Він (президент РФ Володимир Путін - ред.) вважає, що буде набагато дешевше підірвати стабільність України зсередини і забезпечити свій вплив на волевиявлення українських громадян і через механізми медійної підтримки, і через механізми фінансового втручання, і через організаційні методи, через п'яту колону.

І на церкву були свої плани. Ми не дамо цього зробити, так як ми не дали цього зробити в травні 2014 року, як не дали цього зробити в жовтні 2014-го. Ми тоді були значно слабшими, і ми не дамо цього зробити зараз. Ми захистимо Україну" , - заявив він.

"Вибори повинні бути вільними і справедливими. Вибір людей повинен бути захищений. Україна повинна в цих президентських і парламентських виборах пройти тест на демократію", - підкреслив глава держави.

Порошенко зазначив, що найвищою оцінкою його роботи, як президента і верховного головнокомандувача, була заява Путіна, що "вони будуть раді будь-якому кандидату, крім Порошенко".

"Не дочекаєтесь", - додав він.

Нагадаємо, що 31 грудня 2018 року стало відомо, що Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії.

Однак міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запевняє, що Москва отримала запрошення Організації з безпеки і співпраці в Європі направити спостерігачів на вибори президента України 31 березня.