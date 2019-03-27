"Вона ж вся обісрана": Лукашенко влаштував кадрову чистку через корів, - ВІДЕО

"Як мінімум вижену з роботи. Якщо людина не розуміє, що це Освенцим"

Президент Білорусі Александр Лукашенко влаштував кадрову чистку у Могильовській області, коли побачив, у якому стані утримують корів у агрохолдингу "Купалівська".

Візит президента до агрохолдингу 26 березня показав телеканал ОНТ. Лукашенко оглядав умови, в яких утримують корів, та обурювався, називаючи корівник "Освенцимом" і вживаючи нетипову для президентської посади лексику, повідомляє "Європейська правда".

"Навіщо ви мене сюди привезли? Щоб я зараз службі безпеки доручив надіти вам наручники, і Кочанову (глава адміністрації президента Наталія Кочанова. – Ред.) слідом сюди? А Анфімова (голова Комітету держконтролю Леонід Анфімов. – Ред.) як мінімум вижену з роботи. Якщо людина не розуміє, що це Освенцим. А ви його ставите керівником холдингу... Я вас взагалі не розумію", - сказав Лукашенко.

"Тут має бути сухо, чисто, розумієш? Вони ж гидять одна на одну, стоять одна на одній. Тут повинна стояти людина і постійно чистити. А ви мене переконуєте, що це нормально. Ти подивися на цю худобу! Вона ж уся обісрана", - сказав глава білоруської держави.

За підсумками відвідування холдингу Лукашенко відсторонив від посади голову Могильовського облвиконкому Володимира Доманівського. Крім того, представника президента в Могильовській області Геннадія Лавренкова понизили на посаді. Також було змінено голову агрохолдингу "Купалівська".

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за можливе створення в Союзній державі єдиної валюти, яка повинна називатися не російський, а "загальний рубль".