"Вона ж вся обісрана": Лукашенко влаштував кадрову чистку через корів, - ВІДЕО
Візит президента до агрохолдингу 26 березня показав телеканал ОНТ. Лукашенко оглядав умови, в яких утримують корів, та обурювався, називаючи корівник "Освенцимом" і вживаючи нетипову для президентської посади лексику, повідомляє "Європейська правда".
"Навіщо ви мене сюди привезли? Щоб я зараз службі безпеки доручив надіти вам наручники, і Кочанову (глава адміністрації президента Наталія Кочанова. – Ред.) слідом сюди? А Анфімова (голова Комітету держконтролю Леонід Анфімов. – Ред.) як мінімум вижену з роботи. Якщо людина не розуміє, що це Освенцим. А ви його ставите керівником холдингу... Я вас взагалі не розумію", - сказав Лукашенко.
"Тут має бути сухо, чисто, розумієш? Вони ж гидять одна на одну, стоять одна на одній. Тут повинна стояти людина і постійно чистити. А ви мене переконуєте, що це нормально. Ти подивися на цю худобу! Вона ж уся обісрана", - сказав глава білоруської держави.
За підсумками відвідування холдингу Лукашенко відсторонив від посади голову Могильовського облвиконкому Володимира Доманівського. Крім того, представника президента в Могильовській області Геннадія Лавренкова понизили на посаді. Також було змінено голову агрохолдингу "Купалівська".
Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає за можливе створення в Союзній державі єдиної валюти, яка повинна називатися не російський, а "загальний рубль".
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