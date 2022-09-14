НОВИНИВ той же час в організації занепокоєні ризиком поширення поліомієліту через війну в УкраїніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У ВООЗ побачили кінець пандемії COVID-19
Фото: Прямий
У Всесвітній організації охорони здоров`я (ВООЗ) вважають, що світ ніколи не був так близько до того, щоб покласти край пандемії COVID-19, за весь час поширення вірусу.
Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус на пресконференції 14 вересня, повідомляє Reuters.
"Ми ще не там. Але кінець видно", - сказав Гебреєсус.
Це найоптимістичніший прогноз щодо пандемії, яка забрала життя понад 6 мільйонів людей з 2019 року.
Водночас у ВООЗ закликають уряди країн "зберігати пильність".
Тедрос Гебреєсус порівняв пандемію з марафонським забігом і сказав, що країни повинні посилити політику проти COVID-19 і майбутніх вірусів.
Він також закликав країни повністю вакцинувати представників "груп ризику" та продовжувати тестування на коронавірус, адже цього року пандемія спричинила понад 1 мільйон смертей у світі.
Також світовій спільноті радять підтримувати достатні запаси медичного обладнання та кількість медиків.
"Ми очікуємо, що в майбутньому будуть хвилі інфекцій, потенційно в різні моменти часу по всьому світу, спричинені різними підваріантами штаму "Омікрон" або навіть різними варіантами, що викликають занепокоєння", - сказала старша епідеміологиня ВООЗ Марія Ван Керкхов.
Літня хвиля COVID-19, спричинена підвидами "Омікрону" BA.4 і BA.5, показала, що пандемія ще не закінчилася, оскільки вірус продовжує циркулювати в Європі та за її межами.
Наступна зустріч ВООЗ, на якій вирішать, чи досі пандемія є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, відбудеться у жовтні.
Водночас кількість інфікованих COVID-19 в Україні зростає: прийшла нова хвиля захворюваності.
ВООЗ прогнозує, що зростання захворюваності на COVID-19 в Україні може досягти піку в жовтні 2022 року.
Раніше повідомлялося, що понад 500 тисяч доз ковід-вакцини Pfizer, адаптованої до штаму "Омікрон" поїдуть зі Швеції до України.
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14 09 2022 21:57 МЕДІА
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