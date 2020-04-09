ВООЗ: масова вакцинація від СОVID-19 буде не раніше середини 2021
Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маргарет Харріс, передає Reuters, зазначає РБК - Україна.
За її словами, поки жодна з вакцин-кандидатів на випробуваннях в ході другої і третьої стадії не показала ефективності на рівні не менше 50%.
"Ми не очікуємо масової вакцинації до середини наступного року. Третя фаза (випробувань, - ред.) повинна зайняти більше часу, тому що нам необхідно побачити, наскільки вакцина захищає від хвороби і наскільки вона безпечна", - заявила Харріс.
Вона додала, що всі дані, отримані в ході випробувань, мають бути оприлюднені та порівняні між собою.
"Багато людей вже зробили щеплення, але ми так і не знаємо, чи діє вакцина... на даному етапі у нас немає чіткого сигналу про те, наскільки вона ефективна і безпечна", - додала Харріс.
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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