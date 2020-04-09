В Україні зафіксовано 2723 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

4 вересня (станом на 9:00) в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

Загалом проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 937 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4269 випадків;

Волинська область — 5723 випадки;

Дніпропетровська область — 2570 випадків;

Донецька область — 1576 випадків;

Житомирська область — 3550 випадків;

Закарпатська область — 7888 випадків;

Запорізька область — 1768 випадків;

Івано-Франківська область — 9845 випадків;

Кіровоградська область — 841 випадок;

м. Київ — 14 477 випадків;

Київська область — 6017 випадків;

Львівська область — 15 312 випадків;

Луганська область — 393 випадки;

Миколаївська область — 1446 випадків;

Одеська область — 8038 випадків;

Полтавська область — 886 випадків;

Рівненська область — 9535 випадків;

Сумська область — 1680 випадків;

Тернопільська область — 6841 випадок;

Харківська область — 10 312 випадків;

Херсонська область — 444 випадки;

Хмельницька область — 2848 випадків;

Чернівецька область — 10 786 випадків;

Черкаська область — 1756 випадків;

Чернігівська область — 2150 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"

Нагадаємо, що половина українців (46%) вважають, що влада повинна знову ввести жорсткі карантинні заходи під час можливої другої хвилі епідемії. Протилежної думки дотримуються стільки ж громадян - 47%.