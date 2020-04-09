В Україні зафіксовано 2723 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Загалом проведено 1 648 087 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужали 937 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4269 випадків;
Волинська область — 5723 випадки;
Дніпропетровська область — 2570 випадків;
Донецька область — 1576 випадків;
Житомирська область — 3550 випадків;
Закарпатська область — 7888 випадків;
Запорізька область — 1768 випадків;
Івано-Франківська область — 9845 випадків;
Кіровоградська область — 841 випадок;
м. Київ — 14 477 випадків;
Київська область — 6017 випадків;
Львівська область — 15 312 випадків;
Луганська область — 393 випадки;
Миколаївська область — 1446 випадків;
Одеська область — 8038 випадків;
Полтавська область — 886 випадків;
Рівненська область — 9535 випадків;
Сумська область — 1680 випадків;
Тернопільська область — 6841 випадок;
Харківська область — 10 312 випадків;
Херсонська область — 444 випадки;
Хмельницька область — 2848 випадків;
Чернівецька область — 10 786 випадків;
Черкаська область — 1756 випадків;
Чернігівська область — 2150 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 вересня 2020 року до Центру надійшло 3131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 192 647 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що половина українців (46%) вважають, що влада повинна знову ввести жорсткі карантинні заходи під час можливої другої хвилі епідемії. Протилежної думки дотримуються стільки ж громадян - 47%.
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