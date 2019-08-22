ВООЗ: Мікропластик у питній воді не загрожує здоров'ю

Частини пластику проходять через організм людини, але не поглинаються ним

Мікрочастинки пластику частіше виявляють у питній воді, але наразі немає доказів, що він становить небезпеку для здоров'я людини. Однак такі висновки базуються на "обмеженій інформації".

У звіті ВООЗ повідомили, що питання потребує подальших досліджень того, як пластик поширюється в навколишньому середовищі та впливає на здоров’я людей.

Найменш загрозливий - великий мікропластик, оскільки він проходить через організм людини. Менші частини можуть проходити через стінки травного тракту й застрягати там, але навряд чи будуть накопичуватися у небезпечній кількості.

У ВООЗ рекомендують постачальникам питної води зосередитися на відомих ризиках забруднення. В організації запевнили, що правильне очищування стічних вод від вмісту фекалій, хімічних речових і бактерій видалятиме понад 90% мікропластику.

Експерти зазначили, що нагальна проблема - це забруднення пластиком. Вони радять скоротити його використання, віддавати на перероблювання й використовувати альтернативні матеріали.

Нагадаємо, в Арктиці разом зі снігом випадає мікропластик.