В Арктиці разом зі снігом випадає мікропластик

Арктику вважають однією з останніх незабруднених частин світу. Науковці виявили, що в Арктиці разом зі снігом випадають мікроскопічні частини пластику.

Результати дослідження, проведеного командою з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині й швейцарського Інституту дослідження снігу та лавин, повідомляє "Громадське".

Науковці зібрали в скляні банки зразки снігу. У лабораторії вони виявили, що в кожному літрі снігу близько десяти тисяч мікропластику. Також дослідники знайшли в снігу частки гуми й тверді, імовірно, синтетичні, волокна. Вчені припускають, що волокна це фрагменти одягу.

У воді, яка утворилася коли сніг розтанув, науковці виявили пластик, частинки рослинної целюлози, волосся тварин, частки гумових шин, лаків і фарб. Зазначається, що лак і фарба могли потрапити в сніг із кораблів, які проходили повз льодовики, або від електричних вітряків.

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