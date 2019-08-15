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В Арктиці разом зі снігом випадає мікропластик

Науковці зібрали в скляні банки зразки снігу
Арктику вважають однією з останніх незабруднених частин світу. Науковці виявили, що в Арктиці разом зі снігом випадають мікроскопічні частини пластику.
В Арктиці разом зі снігом випадає мікропластик Фото: Science Advances

Результати дослідження, проведеного командою з Інституту полярних і морських досліджень імені Альфреда Вегенера в Німеччині й швейцарського Інституту дослідження снігу та лавин, повідомляє "Громадське".

Науковці зібрали в скляні банки зразки снігу. У лабораторії вони виявили, що в кожному літрі снігу близько десяти тисяч мікропластику. Також дослідники знайшли в снігу частки гуми й тверді, імовірно, синтетичні, волокна. Вчені припускають, що волокна це фрагменти одягу.

У воді, яка утворилася коли сніг розтанув, науковці виявили пластик, частинки рослинної целюлози, волосся тварин, частки гумових шин, лаків і фарб. Зазначається, що лак і фарба могли потрапити в сніг із кораблів, які проходили повз льодовики, або від електричних вітряків. 

Нагадаємо, що через аномальні температури, які фіксували у липні, у водах Аляски не залишилося льоду, а найближчий льодовик за більш ніж 240 кілометрів.

Нагадаємо, що зміни клімату та глобальне потепління роблять можливим пляжний відпочинок навіть в Алясці.

Потепління клімату на Алясці має ефект доміно. Підвищення температури води в океані має катастрофічні наслідки для наземної флори та фауни, як на півночі, так і по всій планеті.

Зокрема, лісові пожежі траплялися на Алясці завжди, але цьогорічна спека не дає можливості загасити 120 пожеж у різних частинах штату. Через це місцева влада заборонила використання святкових феєрверків.

За даними супутникового агентства ЄС, червень став найгарячішим місяцем, який коли-небудь було зафіксовано на Землі.

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