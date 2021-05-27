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ВООЗ створила бота Флоранс, який допомагає кинути курити

Бот може розповісти про перевірені методи боротьби з курінням
Всесвітня організація охорони здоров’я разом із компаніями Soul Machines, Amazon Web Services і Google Cloud розробили бота зі штучним інтелектом на ім’я Флоранс, який допомагає кинути курити.
ВООЗ створила бота Флоранс, який допомагає кинути курити Бот зі штучним інтелектом на ім’я Флоранс, який допомагає кинути курити Фото: Скриншот із сайту ВООЗ

Інформацію про бота опублікували на сайті ВООЗ, там же можна ним і скористатися, повідомляє "Громадське".

"Привіт, я Флоранс із ВООЗ. Я хочу поговорити з вами про шкоду вживання тютюну, зокрема куріння. Зараз, під час пандемії Covid-19, як ніколи важливо відмовитися від куріння. Я тут, аби допомогти вам у цьому", - починає бот свою розмову з користувачем.

Бот може розповісти про перевірені методи боротьби з курінням, а також те, чому варто відмовитися від тютюну. Також Флоренс може скласти для вас індивідуальний план відмови від куріння.

З Флоранс можна спілкуватися голосом, однак якщо вона не розумітиме, можна перемкнутися на текстові повідомлення. Щоб цифровий помічник повинен збирати й обробити певну інформацію про користувача. У ВООЗ наголошують, що це все анонімно, і її нікому більше не передадуть.

"Ця інформація використовується виключно під час взаємодії з цифровим помічником для накопичення найбільш точного досвіду", - вказують у ВООЗ.

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27 05 2021 17:59
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