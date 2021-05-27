ВООЗ створила бота Флоранс, який допомагає кинути курити

Всесвітня організація охорони здоров’я разом із компаніями Soul Machines, Amazon Web Services і Google Cloud розробили бота зі штучним інтелектом на ім’я Флоранс, який допомагає кинути курити.

Інформацію про бота опублікували на сайті ВООЗ, там же можна ним і скористатися, повідомляє "Громадське".

"Привіт, я Флоранс із ВООЗ. Я хочу поговорити з вами про шкоду вживання тютюну, зокрема куріння. Зараз, під час пандемії Covid-19, як ніколи важливо відмовитися від куріння. Я тут, аби допомогти вам у цьому", - починає бот свою розмову з користувачем.

Бот може розповісти про перевірені методи боротьби з курінням, а також те, чому варто відмовитися від тютюну. Також Флоренс може скласти для вас індивідуальний план відмови від куріння.

З Флоранс можна спілкуватися голосом, однак якщо вона не розумітиме, можна перемкнутися на текстові повідомлення. Щоб цифровий помічник повинен збирати й обробити певну інформацію про користувача. У ВООЗ наголошують, що це все анонімно, і її нікому більше не передадуть.

"Ця інформація використовується виключно під час взаємодії з цифровим помічником для накопичення найбільш точного досвіду", - вказують у ВООЗ.

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