ЗДОРОВ'Я НОВИНИВ Україні хочуть заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації підтримав відповідний законопроект №4358.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні хочуть заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях
Народні депутати ухвалили рішення підтримати новий текст законопроекту №4358-д та рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу
Фото: strana-sovetov.com
"Народні депутати ухвалили рішення підтримати новий текст законопроекту №4358-д та рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу", - повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.
Передбачена заборона куріння електронних приладів у громадських та на робочих місцях.
Цей закон пропонує заборонити рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів та рідин з ароматизаторами.
Також забороняється і рекламна викладка у місцях продажу.
Встановлюється вимога, що 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет мають займати медичні попередження.
Підкреслюється, що заборона вживання бездимних і електронних сигарет у громадських місцях набере чинності через шість місяців після прийняття закону.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів пропонував включити для цілей оподаткування тютюнові вироби для електричного нагрівання до визначення поняття "тютюнові вироби". Також пропонувалося врегулювати повноважень Державної податкової служби та Державної митної служби щодо здійснення контролю за обігом таких виробів.
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14 05 2021 17:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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