Народні депутати ухвалили рішення підтримати новий текст законопроекту №4358-д та рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу

В Україні хочуть заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації підтримав відповідний законопроект №4358.

"Народні депутати ухвалили рішення підтримати новий текст законопроекту №4358-д та рекомендувати Верховній раді прийняти його за основу", - повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Передбачена заборона куріння електронних приладів у громадських та на робочих місцях.

Цей закон пропонує заборонити рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів та рідин з ароматизаторами.

Також забороняється і рекламна викладка у місцях продажу.

Встановлюється вимога, що 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет мають займати медичні попередження.

Підкреслюється, що заборона вживання бездимних і електронних сигарет у громадських місцях набере чинності через шість місяців після прийняття закону.