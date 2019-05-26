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ВООЗ внесла "ігровий розлад" до нової Міжнародної класифікації хвороб

Загалом у Міжнародній класифікації хвороб містяться захворювання і відхилення, які піддаються клінічному дослідженню
Всесвітня Організація Охорони здоров'я прийняла переглянуту Міжнародну класифікацію хвороб, до якої, зокрема, потрапив ігровий розлад.
ВООЗ внесла "ігровий розлад" до нової Міжнародної класифікації хвороб Фото: ctimes.com.tw

Так, розлад занесений до класифікації відразу після залежності від азартних ігор, повідомляє "Громадське".

Загалом у Міжнародній класифікації хвороб містяться захворювання і відхилення, які піддаються клінічному дослідженню. Люди, які страждають від таких захворювань, можуть розраховувати на повноцінне лікування.

Текст оновленої класифікації затвердили ще минулоріч, та чинності вона набуде з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, що пацієнтам, яким видалили апендикс, приблизно втричі частіше діагностують розвиток хвороби Паркінсона (також відомого як тремтливий параліч).

 

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26 05 2019 14:50
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