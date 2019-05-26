ВООЗ внесла "ігровий розлад" до нової Міжнародної класифікації хвороб

Загалом у Міжнародній класифікації хвороб містяться захворювання і відхилення, які піддаються клінічному дослідженню

Всесвітня Організація Охорони здоров'я прийняла переглянуту Міжнародну класифікацію хвороб, до якої, зокрема, потрапив ігровий розлад.

Так, розлад занесений до класифікації відразу після залежності від азартних ігор, повідомляє "Громадське".

Загалом у Міжнародній класифікації хвороб містяться захворювання і відхилення, які піддаються клінічному дослідженню. Люди, які страждають від таких захворювань, можуть розраховувати на повноцінне лікування.

Текст оновленої класифікації затвердили ще минулоріч, та чинності вона набуде з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, що пацієнтам, яким видалили апендикс, приблизно втричі частіше діагностують розвиток хвороби Паркінсона (також відомого як тремтливий параліч).