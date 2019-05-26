ЗДОРОВ'Я НОВИНИВсесвітня Організація Охорони здоров'я прийняла переглянуту Міжнародну класифікацію хвороб, до якої, зокрема, потрапив ігровий розлад.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ВООЗ внесла "ігровий розлад" до нової Міжнародної класифікації хвороб
Загалом у Міжнародній класифікації хвороб містяться захворювання і відхилення, які піддаються клінічному дослідженню
Фото: ctimes.com.tw
Так, розлад занесений до класифікації відразу після залежності від азартних ігор, повідомляє "Громадське".
Загалом у Міжнародній класифікації хвороб містяться захворювання і відхилення, які піддаються клінічному дослідженню. Люди, які страждають від таких захворювань, можуть розраховувати на повноцінне лікування.
Текст оновленої класифікації затвердили ще минулоріч, та чинності вона набуде з 1 січня 2022 року.
Нагадаємо, що пацієнтам, яким видалили апендикс, приблизно втричі частіше діагностують розвиток хвороби Паркінсона (також відомого як тремтливий параліч).
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