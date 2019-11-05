Видалення апендикса втричі підвищує ризик розвитку хвороби Паркінсона
Дослідження є найбільшим в історії дослідженням, що стосується вивчення взаємозв'язку між кишківником і розладом нервової системи, повідомляє The Telegraph.
Головний автор дослідження, лікар з університетської клініки Клівленду Мохамед Шеріфф зазначив, що нещодавнє вивчення причин хвороби Паркінсона зосереджено на альфа-сінуклеїні - білку шлунково-кишечного тракту. Саме тому вчені з усього світу вивчають шлунок і кишківник, зокрема апендикс, аби знайти причини розвитку тремтливого паралічу.
Попередні дослідження щодо взаємозв'язку апендикса та хвороби Паркінсона були досить суперечливими, тому команда Шеріффа вирішила проаналізувати медичні записи понад 62 мільйонів пацієнтів і визначити відсоток тих, у яких діагностували хворобу Паркінсона принаймні за 6 місяців після видалення апендикса.
Серед 488 тисяч 190 пацієнтів з видаленим апендиксом у 4 470 пізніше діагностували хворобу Паркінсона - тобто у 0,92% пацієнтів почала розвиватися хвороба після видалення апендиксу.
Серед інших 61,7 мільйона пацієнтів, яким не видаляли апендикс, хворобу діагностували у 177 тисяч 230 пацієнтів - тобто 0, 29%.
Цифри свідчать про те, що ймовірність розвитку хвороби Паркінсона серед пацієнтів з видаленим апендиксом втричі вища за ймовірність хвороби в людей, яким його не видаляли.
Також цікаво, що рівні ризику були однаковими незалежно від віку та раси.
Утім учені кажуть - для підтвердження результатів взаємозв'язку треба ще додаткові дослідження.
Додамо, дослідники зі Стенфорда виявили область у мозку людини, яка відповідає за візуальне сприйняття комп'ютерних ігор на основі вигаданого всесвіту "Покемонів".
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