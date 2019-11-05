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Видалення апендикса втричі підвищує ризик розвитку хвороби Паркінсона

Такого висновку дійшли американські вчені, проаналізувавши електронні записи 62,2 мільйона пацієнтів
Пацієнтам, яким видалили апендикс, приблизно втричі частіше діагностують розвиток хвороби Паркінсона (також відомого як тремтливий параліч).
Видалення апендикса втричі підвищує ризик розвитку хвороби Паркінсона Фото: Reuters

Дослідження є найбільшим в історії дослідженням, що стосується вивчення взаємозв'язку між кишківником і розладом нервової системи, повідомляє The Telegraph.

Головний автор дослідження, лікар з університетської клініки Клівленду Мохамед Шеріфф зазначив, що нещодавнє вивчення причин хвороби Паркінсона зосереджено на альфа-сінуклеїні - білку шлунково-кишечного тракту. Саме тому вчені з усього світу вивчають шлунок і кишківник, зокрема апендикс, аби знайти причини розвитку тремтливого паралічу.

Попередні дослідження щодо взаємозв'язку апендикса та хвороби Паркінсона були досить суперечливими, тому команда Шеріффа вирішила проаналізувати медичні записи понад 62 мільйонів пацієнтів і визначити відсоток тих, у яких діагностували хворобу Паркінсона принаймні за 6 місяців після видалення апендикса.

Серед 488 тисяч 190 пацієнтів з видаленим апендиксом у 4 470 пізніше діагностували хворобу Паркінсона - тобто у 0,92% пацієнтів почала розвиватися хвороба після видалення апендиксу.

Серед інших 61,7 мільйона пацієнтів, яким не видаляли апендикс, хворобу діагностували у 177 тисяч 230 пацієнтів - тобто 0, 29%.

Цифри свідчать про те, що ймовірність розвитку хвороби Паркінсона серед пацієнтів з видаленим апендиксом втричі вища за ймовірність хвороби в людей, яким його не видаляли.

Також цікаво, що рівні ризику були однаковими незалежно від віку та раси.

Утім учені кажуть - для підтвердження результатів взаємозв'язку треба ще додаткові дослідження.

Додамо, дослідники зі Стенфорда виявили область у мозку людини, яка відповідає за візуальне сприйняття комп'ютерних ігор на основі вигаданого всесвіту "Покемонів".

 
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11 05 2019 14:37
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