У мозку людини є особливий відділ, який відповідає за ігри про покемонів, - вчені

Автори дослідження зазначають, що воно дає підставу вважати, що мозок особливо сприятливий до таких образів у дитинстві

Дослідники зі Стенфорда виявили область у мозку людини, яка відповідає за візуальне сприйняття комп'ютерних ігор на основі вигаданого всесвіту "Покемонів".

Науковці виявили, що у тих дорослих, які в дитинстві годинами грали у відеогри про покемонів, є область мозку, в якій зберігається пам'ять про них, повідомляє "Громадське".

Відповідна область розташована близько до вуха, її об'єм не перевищує декількох сантиметрів, ця область зазвичай відповідає за сприйняття зображення тварин у людини. Вчені з'ясували, що так званий "центр покемонів" здатний розпізнавати сотні різних символів, використовуючи мільйони нейронів.

Автори дослідження зазначають, що воно дає підставу вважати, що мозок особливо сприятливий до таких образів у дитинстві.

"Це відкрите питання, чому у нас є області мозку, які реагують на слова і образи (про покемонів, ред.), а не, скажімо, на автомобілі", - сказав один з авторів дослідження Джессі Гомес, який працює в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Крім того, за його словами, образи покемонів з'являються "в одному і тому ж місці в мозку кожного". Саме це дало підставу вченим, виокремити цю область.

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