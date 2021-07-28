ВООЗ закликає посилити законодавство щодо регулювання обігу електронних сигарет

В організації вказують, що особливу небезпеку електронні пристрої для куріння становлять для дітей та підлітків, які можуть від них перейти до звичайних сигарет

ВООЗ закликає посилити законодавство щодо обігу електронних сигарет та нагадує про їхню небезпеку.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

У ВООЗ наголосили, що е-сигарети "викликають звикання та не є нешкідливими".

В організації вказують, що особливу небезпеку електронні пристрої для куріння становлять для дітей та підлітків, які можуть від них перейти до звичайних сигарет.

Довгострокові наслідки куріння електронних сигарет вимагають додаткових досліджень. Але наявні говорять про можливі зв’язки куріння цих пристроїв із захворюваннями серця, проблемами з кровообігом, легенями та кров’яним тиском. Також через е-сигарети курці отримують більші дози нікотину, ніж через звичайні.

Курці є більш вразливими й до нової коронавірусної інфекції – їх частіше госпіталізують з COVID-19 та вони частіше помирають від цього захворювання.