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ВООЗ запустила україномовну сторінку про COVID-вакцинацію

Ми раді запустити сторінку українською мовою щодо вакцинації від COVID-19 на сайті Центру співробітництва ВООЗ з безпеки вакцин, і ми віримо, що це допоможе покращити довіру до вакцин на всіх рівнях
Центр співробітництва Всесвітньої організації охорони здоров'я з безпеки вакцин запустив сторінку українською мовою про різні аспекти щеплення проти COVID-19.
ВООЗ запустила україномовну сторінку про COVID-вакцинацію Фото: Getty Images
Про це у Фейсбуці повідомляє Представництво ВООЗ в Україні.
 
Зазначається, що на сайті публікуватимуться науково обґрунтовані доказові інформаційні матеріали.
 
"Ми раді запустити сторінку українською мовою щодо вакцинації від COVID-19 на сайті Центру співробітництва ВООЗ з безпеки вакцин, і ми віримо, що це допоможе покращити довіру до вакцин на всіх рівнях", - заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.
 
Він наголосив, що надання науково обґрунтованої інформації про безпечність та ефективність вакцин грає надзвичайно важливу роль у забезпеченні високого охоплення щепленням медичних працівників, а також допомагає побудувати впевненість для подальшої комунікації між медиками та пересічними громадянами.
 
Як повідомлялося, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 794 001 людину, з них отримали дві дози вакцини 435 166 осіб.
 
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25 06 2021 11:59
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