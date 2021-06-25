ВООЗ запустила україномовну сторінку про COVID-вакцинацію

Ми раді запустити сторінку українською мовою щодо вакцинації від COVID-19 на сайті Центру співробітництва ВООЗ з безпеки вакцин, і ми віримо, що це допоможе покращити довіру до вакцин на всіх рівнях

Центр співробітництва Всесвітньої організації охорони здоров'я з безпеки вакцин запустив сторінку українською мовою про різні аспекти щеплення проти COVID-19.

Про це у Фейсбуці повідомляє Представництво ВООЗ в Україні.

Зазначається, що на сайті публікуватимуться науково обґрунтовані доказові інформаційні матеріали.

"Ми раді запустити сторінку українською мовою щодо вакцинації від COVID-19 на сайті Центру співробітництва ВООЗ з безпеки вакцин, і ми віримо, що це допоможе покращити довіру до вакцин на всіх рівнях", - заявив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Він наголосив, що надання науково обґрунтованої інформації про безпечність та ефективність вакцин грає надзвичайно важливу роль у забезпеченні високого охоплення щепленням медичних працівників, а також допомагає побудувати впевненість для подальшої комунікації між медиками та пересічними громадянами.

Як повідомлялося, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 1 794 001 людину, з них отримали дві дози вакцини 435 166 осіб.