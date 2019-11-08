Восени у Латвії відбудуться великі міжнародні військові навчання
"З 23 вересня по 6 жовтня в Латвії пройдуть спільні навчання Національних збройних сил (НЗС) і підрозділів іноземних збройних сил "Срібна стріла", повідомляє "Укрінформ".
Під час навчань відпрацьовуватимуться навички командування, планування і керівництва оборонними операціями.
У навчаннях братимуть участь підрозділи збройних сил Польщі, Словаччини, Словенії, Литви, Естонії, Латвії та дислокованої у Латвії бойової групи НАТО під керівництвом Канади.
З 28 жовтня по 10 листопада в Латвії відбудуться навчання НЗС і підрозділів іноземних збройних сил "Furious Axe". Це тактичні польові навчання, в яких братимуть участь підрозділи збройних сил Латвії та дислокованої в Естонії бойової групи НАТО під управлінням Великобританії.
В навчаннях "Срібна стріла", і в "Furious Axe" візьмуть участь приблизно по 500 іноземних військових.
Проведення навчань ще має затвердити уряд.
Нагадаємо, що раніше два російські бомбардувальники виявили поруч з кордоном Латвії.
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