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Восени у Латвії відбудуться великі міжнародні військові навчання

Проведення навчань ще має затвердити уряд.
Восени на території Латвії планується організувати великі міжнародні військові навчання - "Срібна стріла" і "Furious Axe".
Восени у Латвії відбудуться великі міжнародні військові навчання Фото: gorod.lv

"З 23 вересня по 6 жовтня в Латвії пройдуть спільні навчання Національних збройних сил (НЗС) і підрозділів іноземних збройних сил "Срібна стріла", повідомляє "Укрінформ".

Під час навчань відпрацьовуватимуться навички командування, планування і керівництва оборонними операціями.

У навчаннях братимуть участь підрозділи збройних сил Польщі, Словаччини, Словенії, Литви, Естонії, Латвії та дислокованої у Латвії бойової групи НАТО під керівництвом Канади.

З 28 жовтня по 10 листопада в Латвії відбудуться навчання НЗС і підрозділів іноземних збройних сил "Furious Axe". Це тактичні польові навчання, в яких братимуть участь підрозділи збройних сил Латвії та дислокованої в Естонії бойової групи НАТО під управлінням Великобританії.

В навчаннях "Срібна стріла", і в "Furious Axe" візьмуть участь приблизно по 500 іноземних військових.

Проведення навчань ще має затвердити уряд.

Нагадаємо, що раніше два російські бомбардувальники виявили поруч з кордоном Латвії.

 

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