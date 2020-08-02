Вперше від нового коронавірусу помер громадянин США
Про це повідомляє американська газета The New York Times з посиланням на посольство США в Пекіні,передає "Громадське".
За даними дипвідомства, цій людині було близько 60 років. Вона померла у четвер. Жодних інших деталей про загиблого посольство не наводить.
«Ми висловлюємо найщиріші співчуття родині. З поваги до приватного життя сім'ї, жодних коментарів у нас не буде», — сказав представник американського посольства в Пекіні.
Окрім цього серед померлих від коронавірусу в Ухані, можливо, є громадянин Японії. Він помер у ніч на суботу, повідомила японська телерадіокомпанія NHK з посиланням на МЗС Японії.
На момент смерті медики не підтвердили, що вірусна пневмонія була викликана саме коронавірусом. Зараз цю інформацію перевіряють і якщо вона підтвердиться, то чоловік стане першим японцем, який помер від нового коронавірусу.
Нагадаємо, що унаслідок зараження китайським коронавірусом з початку епідемії померли вже 724 пацієнти. Кількість інфікованих збільшилася до 34 888. Водночас 2120 людей успішно вилікувалися.
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