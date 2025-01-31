Вперше за 20 років зміниться дизайн євро

На банкнотах можуть з’явитись шість знаменитих європейців.

Європейський центральний банк вперше з моменту введення євро планує змінити дизайн банкнот.

Про це повідомляє британський вебсайт новин Independent.

Видання пише, що зміна дизайну має зробити банкноти більш привабливими і впізнаваними.

На теперішніх зображені безіменні мости і вікна.

Знаменитостей запропонувала група незалежних експертів, але вже з’явились суперечки, адже вони представляють тільки шість із 20 країн єврозони.

Планується, що на реверсі банкнот будуть зображені культурні події або об'єкти, такі як пісенний фестиваль або бібліотека або як альтернативний мотив на лицьовому боці банкнот будуть зображені птахи і річки, а на реверсі - європейські інститути, включно із самим Центробанком.

Європейський центральний банк планує зробити конкурс на дизайн банкнот цього року і зробить вибір в 2026 році.

Наразі такод розглядаються два варіанти змін: європейська культура або поєднання річок, птахів і європейських установ.