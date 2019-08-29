ВР звільнила Грицака та призачила Баканова на посаду глави СБУ

За це рішення призначити Івана Баканова головою Служби безпеки України проголосували 319 народних депутатів

Верховна Рада ІХ скликання звільнила Василя Грицака та призначила Івана Баканова головою Служби безпеки України.

За це рішення призначити Івана Баканова головою Служби безпеки України проголосували 319 народних депутатів.

Раніше відповідний проєкт №1021 вніс у парламент Президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський 22 травня призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Іван Баканов народився у 1975 році. Має економічну та юридичну освіту. У 1997 році закінчив Київський національний економічний університет, у 2006 році Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України.

З 22 травня 2019 року призначений першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Із 28 травня 2019 року - член РНБО.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради підтримали кандидатуру Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ.