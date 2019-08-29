ВР звільнила Грицака та призачила Баканова на посаду глави СБУ
За це рішення призначити Івана Баканова головою Служби безпеки України проголосували 319 народних депутатів.
Раніше відповідний проєкт №1021 вніс у парламент Президент України Володимир Зеленський.
Як повідомлялося, Зеленський 22 травня призначив Івана Баканова першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Іван Баканов народився у 1975 році. Має економічну та юридичну освіту. У 1997 році закінчив Київський національний економічний університет, у 2006 році Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України.
З 22 травня 2019 року призначений першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Із 28 травня 2019 року - член РНБО.
Нагадаємо, що депутати Верховної Ради підтримали кандидатуру Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ.
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