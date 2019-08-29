Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Міністром закордонних справ став Вадим Пристайко

За це рішення проголосували 310 депутатів
Депутати Верховної Ради підтримали кандидатуру Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ.
Міністром закордонних справ став Вадим Пристайко Фото: Укрінформ

За це рішення проголосували 310 депутатів, повідомляє "Громадське".

Вадим Пристайко - заступник голови Офісу президента України, український дипломат. Глава місії України при НАТО (з 7 липня 2017). З 31 травня 2019 року - член Ради національної безпеки та оборони України.

Народився у місті Кілія, що на Одещині. Закінчив КПІ (за спеціальністю ІТ), а в 1998 році здобув ступінь магістра в Українській академії зовнішньої торгівлі. 

В уряді працює з 1994 року, коли прийшов до Міністерства зовнішніх економічних зв'язків. Тоді він відповідав за економічні зв'язки з країнами Африки, Азії та Океанії. У 2000 році очолив українське консульство у Сіднеї, Австралія. Згодом працював в українських дипломатичних установах у США, Канади та при НАТО.

Нагадаємо, що депутати вже призначили прем'єр-міністра - ним став заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2019 19:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.