Міністром закордонних справ став Вадим Пристайко

Депутати Верховної Ради підтримали кандидатуру Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ.

За це рішення проголосували 310 депутатів, повідомляє "Громадське".

Вадим Пристайко - заступник голови Офісу президента України, український дипломат. Глава місії України при НАТО (з 7 липня 2017). З 31 травня 2019 року - член Ради національної безпеки та оборони України.

Народився у місті Кілія, що на Одещині. Закінчив КПІ (за спеціальністю ІТ), а в 1998 році здобув ступінь магістра в Українській академії зовнішньої торгівлі.

В уряді працює з 1994 року, коли прийшов до Міністерства зовнішніх економічних зв'язків. Тоді він відповідав за економічні зв'язки з країнами Африки, Азії та Океанії. У 2000 році очолив українське консульство у Сіднеї, Австралія. Згодом працював в українських дипломатичних установах у США, Канади та при НАТО.

Нагадаємо, що депутати вже призначили прем'єр-міністра - ним став заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.