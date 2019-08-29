Міністром закордонних справ став Вадим Пристайко
За це рішення проголосували 310 депутатів, повідомляє "Громадське".
Вадим Пристайко - заступник голови Офісу президента України, український дипломат. Глава місії України при НАТО (з 7 липня 2017). З 31 травня 2019 року - член Ради національної безпеки та оборони України.
Народився у місті Кілія, що на Одещині. Закінчив КПІ (за спеціальністю ІТ), а в 1998 році здобув ступінь магістра в Українській академії зовнішньої торгівлі.
В уряді працює з 1994 року, коли прийшов до Міністерства зовнішніх економічних зв'язків. Тоді він відповідав за економічні зв'язки з країнами Африки, Азії та Океанії. У 2000 році очолив українське консульство у Сіднеї, Австралія. Згодом працював в українських дипломатичних установах у США, Канади та при НАТО.
Нагадаємо, що депутати вже призначили прем'єр-міністра - ним став заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.
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