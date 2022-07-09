RSS
НОВИНИ

Врожаю гречки вистачить на весь рік - Мінагрополітики

Ольга
Матарикіна
У 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза
Врожаю гречки вистачить на весь рік - Мінагрополітики Фото: Укрінформ
У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що у 2022 році врожай гречки може становити 140 тисяч тонн.
 
Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону, повідомляє Укрінформ.
 
"Вже зібрано і обмолочено 8% - 12,6 тис. т. В цілому очікуємо, що може бути зібрано 140 тис. т гречки", - заявив заступник міністра.
 
За його словами, у  2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза.
 
Висоцький додав, що до кінця вересня врожай гречки буде зібрано і вже з жовтня вона стане доступна українським споживачам.
 
Він додав, що у міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.
 
"Внутрішнє виробництво буде із запасом достатнім для того, щоб забезпечити українців гречкою на весь рік. Навіть для того, щоб сформувати необхідний перехідний резерв", - сказав перший заступник міністра.
 
Згідно з даними Мінагрополітики, внутрішнє споживання гречки в Україні становить 110 тис. т щорічно.
 
Раніше повідомлялося, що українські аграрії вже зібрали 25,3 млн тонн зернових.
 
Читайте також: Чи варто запасатись продуктами на зиму.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 09 2022 15:09
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.