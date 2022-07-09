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Врожаю гречки вистачить на весь рік - Мінагрополітики
Фото: Укрінформ
У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що у 2022 році врожай гречки може становити 140 тисяч тонн.
Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону, повідомляє Укрінформ.
"Вже зібрано і обмолочено 8% - 12,6 тис. т. В цілому очікуємо, що може бути зібрано 140 тис. т гречки", - заявив заступник міністра.
За його словами, у 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза.
Висоцький додав, що до кінця вересня врожай гречки буде зібрано і вже з жовтня вона стане доступна українським споживачам.
Він додав, що у міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.
"Внутрішнє виробництво буде із запасом достатнім для того, щоб забезпечити українців гречкою на весь рік. Навіть для того, щоб сформувати необхідний перехідний резерв", - сказав перший заступник міністра.
Згідно з даними Мінагрополітики, внутрішнє споживання гречки в Україні становить 110 тис. т щорічно.
Раніше повідомлялося, що українські аграрії вже зібрали 25,3 млн тонн зернових.
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07 09 2022 15:09 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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