Врожаю гречки вистачить на весь рік - Мінагрополітики

У 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза

У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що у 2022 році врожай гречки може становити 140 тисяч тонн.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Вже зібрано і обмолочено 8% - 12,6 тис. т. В цілому очікуємо, що може бути зібрано 140 тис. т гречки", - заявив заступник міністра.

За його словами, у 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза.

Висоцький додав, що до кінця вересня врожай гречки буде зібрано і вже з жовтня вона стане доступна українським споживачам.

Він додав, що у міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.

"Внутрішнє виробництво буде із запасом достатнім для того, щоб забезпечити українців гречкою на весь рік. Навіть для того, щоб сформувати необхідний перехідний резерв", - сказав перший заступник міністра.

Згідно з даними Мінагрополітики, внутрішнє споживання гречки в Україні становить 110 тис. т щорічно.

Раніше повідомлялося , що українські аграрії вже зібрали 25,3 млн тонн зернових.