Чи варто запасатись продуктами на зиму - поради експертів

Взимку у українців може бути не все гаразд з продовольством - базовий продуктовий кошик може подорожчати до кінця року на 50%

Експерти припускають, що взимку у нас може бути не все гаразд з продовольством.

Про це пише Кореспондент.

Загалом з початку року ціни на продукти харчування зросли на 20%. Але вартість овочів поки що стримується сезонним фактором. Та наприкінці осені можливе подорожчання їх на 10-15%. Його може спричинити інфляція, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне, вартість енергоносіїв та витрати на зберігання продукції.

"Питання цін на продукти харчування є надважливе для українських сімей. Понад 50% свого доходу населення витрачає на їжу. Інфляція, війна, порушення логістичних ланцюгів, зростання цін на пальне - це складові, які формують цінову політику на продукти харчування. З початку війни ціни на всі товари зросли на понад 20%. Зараз сезон збору овочів, тому спостерігаємо зниження вартості через збільшення пропозиції. Картопля, огірки, томати та інші овочі подешевшали, сезонний фактор буде продовжуватись до жовтня місяця. Враховуючи те, що певна кількість українців виїхали за кордон, це також сприяє зниженню цін на сезонні овочі. Але восени зростуть витрати на зберігання, тому слід очікувати після жовтня збільшення ціни на 10-15% на всі групи", - зазначив голова Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук на брифінгу у Медіа Центрі Україна - Укрінформ.

Попри воєнну агресію росіян, нам вдалося виростити овочі-фрукти, картоплю, ягоди, зернові. Фермери певною мірою навіть підстрахували один одного.

"Цього року деякі області України, зважаючи на ситуацію, збільшили площі посадки овочів борщового набору, щоб перекрити їх нестачу через тимчасову окупацію південних регіонів та бойові дії на території України. Так, п'ять областей центральної України, які є найбільшими виробниками овочів на контрольованій Україною території, дадуть врожай на рівні 34,22 % до збору по Україні", - повідомив директор департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак.

За його словами, плодово-ягідних культур в Україні завжди було перевиробництво. Тому Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпропетровська, Львівська та Полтавська області, які є найбільшими виробниками плодів та ягід, цілком зможуть забезпечити потреби споживачів нашої країни. Щодо кавунів, то тут ситуація складніша: херсонських нічим не замінити, тому розраховувати на низьку вартість цього року не варто, але урожай із центральної та частково південної України дещо компенсує цю нестачу. В цілому ж, як вважає директор департаменту, ціни на овочі, фрукти і ягоди наразі більше залежать від зміни логістичних маршрутів і вартості пального.

Важливо також, що Україна повністю буде забезпечена картоплею, ціни на неї мають бути прийнятними і навряд чи відчутно зростатимуть. За словами директора Інституту картоплярства НАНУ Миколи Фурдиги, картоплі цьогоріч посадили десь на 30% менше, ніж минулого року, в деяких регіонах через розмінування територій - з запізненням. Але багато наших співвітчизників виїхали за кордон, тому й рівень споживання зменшився.

Водночас, як зазначив член економічного дискусійного клубу Олег Пендзін в ефірі телемарафону, через те, що частково відкрилися порти і Україна почала експортувати зерно і соняшник, зростуть ціни на хліб, борошно та олію, а також - на м’ясо і молочні продукти. Продукція тваринництва зростуть в ціні через те, що подорожчає збіжжя, яким годують тварин.

Щодо круп, то ціни на них, за прогнозами, десь у жовтні, коли почнуть продавати новий урожай, трохи впадуть. Навіть гречка, яка зараз коштує 75-80 грн/кг може подешевшати навіть до 50 грн/кг.

Експерт також вважає, що багато буде імпортних продуктів, що впливатиме на їхню ціну. Наприклад, помідори, томатна паста та інші види плодів та консервації, які переважно виготовлялися у південних областях, тепер замінять завезеними з-за кордону.

За його словами, вже на початок серпня, у порівнянні з минулим роком, базовий продуктовий кошик подорожчав майже на 34%, а до кінця року його ціна може зрости навіть на 50% порівняно з минулим роком. У той же час, дефіциту продуктів не повинно бути. Але все залежить від ситуації на фронті і, відповідно, можливості організувати логістику тощо.

То ж чи варто запасатися харчами на зиму? Експерти впевнені, що взимку не буде такого, щоб зникла з полиць магазинів якась група продуктів, а ось зробити продуктові запаси з метою економії можна, бо інфляція поступово підвищуватиме ціни на них. Зважаючи на міркування експертів, в першу чергу варто придбати олію, борошно, макарони твердих сортів, тушонку, масло й молочні продукти тривалого зберігання.