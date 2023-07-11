Вступ України до НАТО в найближчому майбутньому "малоймовірний" – Білий дім

Зазначається, що Україна має здійснити певні реформи до того, як приєднатися до Альянсу.

Приєднання України до НАТО у найближчому майбутньому є малоймовірним, адже це означає втягнення Альянсу у війну з росією.

Про це повідомляє координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю CNN.

"Ми віримо, що НАТО – це майбутнє України. Я маю на увазі, що це те, про що Альянс домовився ще у 2008 році", – сказав він.

Проте Кірбі зазначив, що Україна має здійснити певні реформи до того, як приєднатися до Альянсу.

"Зараз Україні потрібно провести деякі реформи – належне врядування, верховенство права, політичні реформи – і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ви перебуваєте в стані війни. Звичайно, вони зараз у стані війни. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне Альянс у війну з росією", – зазначив посадовець.

Водночас Кірбі визнав розчарування з боку президента Володимира Зеленського, який розкритикував НАТО, адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, все це ми розуміємо. Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", – зауважив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що на саміті Україна має отримати потужний пакет підтримки, включно зі шляхом до членства в Альянсі.