На саміті НАТО у Вільнюсі Україна має отримати потужний пакет політичної та практичної підтримки – Блінкен

Ентоні Блінкен відзначив прогрес України на шляху до вступу в НАТО.

На саміті НАТО у Вільнюсі Україні мають надати потужний пакет політичної та практичної підтримки, який включатиме і шлях до членства у Північноатлантичному альянсі.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу ABC.

"У нас є єдиний Альянс, який збирається продемонструвати дуже практичними способами свою незмінну підтримку України, включно зі шляхом до членства", – зазначив посадовець.

Водночас він підкреслив чітку демонстрацію прогресу, якого Україна досягла на шляху до вступу в НАТО. За словами американського держсекретаря, цей прогрес буде відображено в рішеннях саміту, а також в роботі, яку ще потрібно виконати.

"Я думаю, що всі, включно з президентом Зеленським, чітко усвідомлюють, що під час війни членство не може відбутися, але вони досягли реального прогресу, і Альянс визначить подальші реформи як у сфері безпеки, так і в сфері демократії, які необхідні для продовження руху цим шляхом", – наголосив Блінкен.

Нагадаємо, президент США Джо Байден підтримав спрощення процедури вступу України в НАТО.