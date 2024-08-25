Вторгнення Зеленського в росію є посланням москві і Вашингтону – WSJ

Більше двох тижнів ЗСУ просувається углиб Курської області рф.

Зухвалий крок України через кордон - це спроба показати світові, що країна все ще бореться.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Операція на Курщині змінила переважаючий наратив про те, що Україна не здатна зупинити військову міць кремля.

Вторгненням у Курську область президент України Володимир Зеленський зробив сміливу і ризиковану ставку на те, що це не тільки виведе росію з рівноваги і змусить її перекинути війська зі сходу, а й спонукає Захід більш рішуче підтримати Україну зброєю.

Також Зеленському потрібно переконати втомлених українців, що вони все ще здатні битися.

Україна вже частково досягла поставлених цілей - Курська операція вже змінила переважаючий наратив про те, що Україна нездатна зупинити військову міць рф.

На відміну від попередніх бойових дій, Україна тримала подробиці операції в таємниці від Заходу. Вторгнення в росію застало США зненацька і призвело до збентеження щодо того, чому Київ зробив такий радикальний крок і що буде далі, зазначив один з американських чиновників.

"Тепер адміністрація обережно чекає, чи окупиться ставка Зеленського. США надають Україні простір для проведення операції, намагаючись при цьому уникати публічного обговорення цього питання. Від Білого дому і Пентагону до штаб-квартири Європейського командування США в Німеччині чиновники спостерігають з обережним оптимізмом", - пишут ь жутрналісти.

Попрти те, що Зеленський заявив, що мета Курської операції частково полягає у створенні "буферної зони", але у Пентагоні все ще є питання - зокрема, чи планує Україна розширювати цю зону і як. Чиновники також не переконані, що Україна може утримати захоплену територію.

"За словами чиновників США, українська мета в Курську складається з трьох частин: змусити Росію відвести війська зі сходу України, зламати риторику про поразку на полі бою і поліпшити становище України перед можливими мирними переговорами. Наразі всіх трьох цілей частково досягнуто", - зазначає видання.

Крім того, видання відзначає ще одне важливе досягнення Курської операції - збільшення кількості російських полонених, яких можна використовувати для обміну.

росія, як і раніше, утримує набагато більше військовополонених, ніж Україна, але захоплення Києвом сотень у Курську наблизило їх до паритету, пише WSJ, зазначаючи також, що, згідно із заявою високопоставленого офіцера української розвідки на зустрічі з родичами військовополонених, шанси на обмін за участю солдатів "Азова" різко зросли.

Ще 6-го серпня ЗСУ вторглися в росію. Тоді росіяни заплутались у версіях подій в Курській області.