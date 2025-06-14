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Втретє за тиждень Україна повернула більше тисячі тіл загиблих

14 червня 2025, 15:14
Втретє за тиждень Україна повернула більше тисячі тіл загиблих
t.me/Koord_shtab
Черговий етап репатріаційних заходів пройшов завдяки перемовинам у Туреччині.

В суботу в Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла ще 1200 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців.

Про це у Тelegram-каналі повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. 

Сьогодні в межах домовленостей у Стамбулі відбувся черговий етап репатріаційних заходів.

Україна отримала 1200 тіл, які, як завялвяє кремль, належать українським громадянам, серед яких і військовослужбовці.

В штабі додали, що незабаром слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при Службі безпеки України, Збройних сил України, МВС, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Українська сторона подякувала Міжнародному комітету Червоного Хреста, а також особовому складу Центрального управління ЦВС Генштабу ЗСУ та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил України, що здійснює перевезення репатрійованих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ.

Лише вчора ми писали, що в Україну повернули ще 1200 тіл загиблих українських воїнів.

 

загиблівійна в Україні

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