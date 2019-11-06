Вибори в Казахстані: за "несанкціоновані мітинги" затримали 700 осіб
За словами представника МВС Нурдільда Ораз, в Алмати і Нур-Султані 10 червня з місць можливих "антиурядових виступів" в поліцію доставили близько 200 осіб, з яких до адміністративної відповідальності притягнули 150, повідомляє "Українська правда".
"У перший день (9 червня. - ред.) - 500 осіб в двох містах, з них 400 оштрафовані. У другий день близько 200 були доставлені, з них 150 притягнуто до відповідальності, це по двом містам", - сказав Ораз.
Також він спростував інформацію про те, що були затримання і в інших містах Казахстану, крім Алмати і Нур-Султану.
Відзначається, що за даними правозахисників, лише в Алмати 9 червня в поліцію доставили не менше 400 осіб, а в акціях у обох містах 9 червня брали участь тисячі людей.
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія Казахстану офіційно оголосила Касим-Жомарта Токаєва переможцем президентських виборів.
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