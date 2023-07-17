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ПОЛІТИКА

Вибух на кримському мосту може створити проблеми для армії рф – FT

17 липня 2023, 15:37
Вибух на кримському мосту може створити проблеми для армії рф – FT
Фото: з вільного доступу
Без мосту у москви залишається лише один маршрут для забезпечення своїх окупаційних військ на півдні України.

Підконтрольна москві "влада" Криму зупинила рух на мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований півострів з росією. Це сталося в понеділок вранці після повідомлень про вибух, який спричинив обвалення частини мосту і загибель двох людей.

Про це повідомляє Financial Times.

"Якщо підтвердиться, що це був другий український напад на Кримський міст, відкритий з великою помпою російським президентом владіміром путіним у 2018 році, це завдасть ще одного принизливого удару по престижу кремля і, можливо, по його здатності забезпечувати війська, які тримають в окупації південні регіони України", – йдеться у матеріалі.

Видання нагадує, що міст вже був пошкоджений в результаті жовтневої атаки, що змусило російську владу тимчасово закрити його. Ремонт тривав кілька місяців і зрештою конструкцію було повністю відновлено.

Міст грає роль важливої сполучної ланки між росією й окупованими українськими територіями і використовується для транспортування військ, танків та інших військових вантажів для окупаційних сил кремля на півдні України. Єдиний інший маршрут постачання – через так званий "сухопутний коридор", який москва створила, вторгнувшись і окупувавши частини Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Минулого вересня путін заявив про "анексію" цих регіонів.

"Але цей шлях вузький і пов'язаний з труднощами, оскільки українські бригади зосередили свою увагу на спробі перерізати сухопутний коридор в ході свого контрнаступу", – пише FT.

20-кілометровий міст через Керченську протоку був спеціальним проєктом путіна. Побудований за 3 мільярди доларів після незаконної анексії Криму у 2014 році, він був завершений 2018-го. І путін відзначив цю подію, особисто проїхавши мостом на вантажівці "КамАЗ".

Нагадаємо, у ніч на 17 липня на Керченському мосту, що сполучає росію з окупованим Кримом, сталася "надзвичайна подія", рух мостом обмежений.

російська федерація офіційно назвала нічні вибухи на Кримському мосту терактом. Країна-агресор заявила, що переправу нібито атакували два українські безпілотники.

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